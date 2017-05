Landkreis Bamberg: 20-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt laut Polizei Bamberg-Land ein 20-Jähriger, der in den frühen Morgenstunden des Maifeiertages zu Fuß auf der Strecke von Walsdorf in Richtung Steinsdorf im Landkreis unterwegs war. Vermutlich alkoholbedingt geriet er zu weit auf die Straße, wo er von einem ihm entgegenkommen Auto erfasst wurde.



Der 25-jährige Audi-Fahrer hatte zwar noch versucht auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.



Beim alkoholisierten Fußgänger wurde eine Blutentnahme angeordnet, dessen Oberbekleidung und der Pkw des Unfallbeteiligten sichergestellt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.