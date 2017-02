Kreis Bamberg: Küchenbrand in Wohnhaus in Bischberg

Am späten Mittwochvormittag ist es im Bischberger Ortsteil Trosdorf in der Trosdorfer Hauptstraße zu einem Zimmerbrand in einem dreistöckigen Wohnhaus gekommen. Dabei gab es eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei Bamberg-Land niemand. Drei Bewohner des Hauses seien wegen eingeatmetem Rauchgas vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Ins Krankenhaus habe aber niemand eingeliefert werden müssen, berichtet die Polizei.Um kurz nach 11 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Brand in Trosdorf alarmiert worden. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen, vermutlich durch einen Defekt eines elektrischen Geräts. In der Folge sei das Erdgeschoss stark verraucht gewesen.Die Feuerwehren aus Bischberg, Trosdorf und Hallstadt waren im Einsatz. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.