Kreis Bamberg: Sattelzug bleibt mit Kran an Brücke hängen

Ein zunächst unbekannter Sattelzug-Fahrer blieb am Montagabend mit seinem transportierten Kran an der Brücke auf der Bundesstraße 4 bei Rattelsdrof hängen. Dies berichtet die Polizei.



Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der verantwortliche 60-jährige Fahrer auf einem Parkplatz an der BAB A 73 festgestellt werden. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.