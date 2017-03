Kreis Bamberg: Mann schlägt Kontrahent in Disko in Hallstadt Zahn aus

In einer Diskothek in der Michelinstraße in Hallstadt kamen Samstagmorgen ein 19-jähriger und ein 22-jähriger in Streit.



Laut Polizei schlug der 19-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der 22-jährige erlitt eine blutige Nase und einen abgebrochenen Schneidezahn.



Beide Männer waren stark betrunken. Gegen den Schläger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.