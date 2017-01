Kreis Bamberg: Leiche in Zapfendorf entdeckt

Ein Zeuge entdeckte am Freitagnachmittag einen toten Mann in einer Unterkunft für Asylbewerber in Unterleiterbach, einem Gemeindeteil von Zapfendorf im Kreis Bamberg. Das berichtet die Polizei.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg prüfen die Todesumstände des Mannes sowie dessen Identität.



Gegen 16.45 Uhr alarmierte ein Verantwortlicher des Gebäudes die Polizei. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Kripo aus Bamberg nahm in enger Absprache mit dem Staatsanwalt umgehend die Ermittlungen auf und sicherten die Spuren am Tatort.



Unterstützung erhielten die Polizisten von einem Rechtsmediziner. Die Beamten versuchen nun die näheren Umstände für den Tod des Mannes zu ermitteln. Weitere Überprüfungen sollen außerdem klären, ob es sich bei dem Toten um einen Bewohner der Asylbewerberunterkunft handelt.