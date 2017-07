Kreis Bamberg: Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall und schlägt dann den Autofahrer

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr lief ein stark betrunkener 23-jähriger Mann auf der B22 von Debring Richtung Bamberg. Der junge Mann lief mittig auf der Fahrbahn, wie die Polizei berichtet.



Ein von hinten herannahender 56-jähriger Autofahrer musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Der Pkw des Mannes prallte gegen eine Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam in einer Wiese zum Stehen.



Als der Pkw-Fahrer den jungen Mann ansprechen wollte, schlug der 23-jährige dem Mann in den Bauch und flüchtete danach. Der 23-jährige konnte kurze Zeit später durch eine Polizeistreife aufgegriffen werden. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie wegen Unfallflucht zu.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Pkw des 56-jährigen Fahrers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, an der Leitplanke entstand leichter Sachschaden.