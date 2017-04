Kreis Bamberg: 18-Jähriger will in Oberhaid schlichten und wird mit Messer verletzt

Eigentlich wollte ein 18-Jähriger in Oberhaid im Kreis Bamberg nur den Streit unter Jugendlichen schlichten, nun befindet er sich mit Schnittverletzung im Krankenhaus.



Laut Polizei hat sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen zugetragen: Eine Gruppe Jugendlicher war bei einer Party in der Grenzstraße in Streit geraten.



Der 18-Jährige wollte schlichtend eingreifen, plötzlich zog ein 16-Jähriger ein Messer und fuchtelte vor sich herum. Hierbei verletzte er den Geschädigten an der rechten Hand. Alle Beteiligten standen teilweise erheblich unter Alkoholeinwirkung.