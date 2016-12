In Viereth gegen Treppenaufgang geprallt - Auto überschlägt sich

In der Weiherer Straße geriet am Mittwochmorgen ein 38-Jähriger mit seinem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Treppenaufgang der dortigen Kapelle. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend auf einer Wiese zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, an der Sandsteintreppe Schaden in Höhe von 10.000 Euro.