Hirschaider Räuber-Duo gefasst

Beute ist Beweismittel



Das war wohl so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk - für die ermittelnden Polizisten: In dieser Woche wurden die zwei Männer verhaftet, die Mitte Oktober eine 48-jährige Mitarbeiterin des XXXL-Möbelhauses im Büroraum überfallen, gefesselt und mehrere tausend Euro erbeutet hatten. Ein Teil davon konnte nun sichergestellt werden. Als Tatverdächtige sitzen seit Mittwoch ein 34 und ein 23 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft.Polizeipressesprecher Jürgen Stadter ist schon ein bisschen stolz, wie er auf Nachfrage zugibt, auf den Erfolg der in diesem Fall ermittelnden Kollegen und die Staatsanwaltschaft. Denn dieser Erfolg ist letztlich das Ergebnis von zeit- und personalintensiven Ermittlungen.Das Delikt: Kurz vor Ladenschluss hatten sich Mitte Oktober zwei Maskierte Zutritt zu einem Büroraum des Hirschaider Möbelhauses verschafft. Dort war eine 48-jährige Mitarbeiterin mit der Abrechnung beschäftigt. Die Männer überfielen die Frau, fesselten sie und machten sich mit mehreren tausend Euro aus dem Staub. "Die gefesselte Frau hatten sie einfach sich selbst überlassen", so Stadter weiter dazu. Eine Großfahndung auch mit Hubschrauber war ohne Erfolg geblieben.Was folgte waren Zeugenaufrufe und intensive Ermittlungen der Kripo. Diese Kombination führte letztlich zum Erfolg. Obwohl es keinen konkreten Hinweis auf die Täter gab, war einem aufmerksamen Zeuge ein dunkles Fahrzeug aufgefallen. Hier setzten die akribischen Vernehmungen und Recherchen der Kripo an - und führten schließlich auf die Spur eines 34-Jährigen, der aus dem Landkreis Kulmbach stammt.Dann kam, so gesteht Pressesprecher Stadter durchaus zu, ein Quäntchen Glück ins Spiel. Bei der Vernehmung zu einem vollkommen anderen Fall war ein Kulmbacher Polizeibeamter hellhörig geworden, als er ganz am Rande Hinweise auf "einen mutmaßlichenTäter einer zurückliegenden schweren Straftat" erkannte; und dann haarscharf kombinierte. So stieß die Kripo auf einen 23-Jährigen aus Bayreuth. Er wurde ebenso am Mittwoch festgenommen wie der Ältere.Beide kamen in Untersuchungshaft, so Stadter weiter, allerdings in unterschiedlichen Gefängnissen. Ein weiterer Erfolg: Beide Tatverdächtige zeigten sich geständig. Und: Ein Teil der Beute wurde inzwischen auf einem Gartengrundstück in Thüringen sichergestellt. Dorthin hatte einer der Beiden persönliche Beziehungen, wie Stadter verlauten lässt. Insgesamt "eine schöne Geschichte", findet er, gleich nach dem jüngsten schnellen Erfolg des Fachkommissariats für Raubdelikte bei der Fahndung nach dem Mann, der die Bank in Leesten überfallen hat (der FT hat berichtet).Wie geht es nun weiter? Die Ermittlungen sind, so Stadter dazu weiter, noch nicht abgeschlossen, "gewisse Dinge noch zu klären, "damit es schlüssig aufbereitet werden kann".Was für das Weitere wichtig ist. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, geht der Vorgang weiter an die Staatsanwaltschaft, "die dann wohl Anklage beim Landgericht erheben wird". Stadter ist sich ziemlich sicher, dass dieser Fall zur Verhandlung kommen wird. Für den schweren Raub dürfen sich die Männer wohl auf "ein paar Jahre Freiheitsstrafe" einstellen.Der sichergestellte Teil der Beute ist derzeit erst einmal Beweismittel. Das Geld wird natürlich zurückgegeben, wenn es als Beweismittel nicht mehr gebraucht wird. Auf Nachfrage des Fränkischen Tags erklärte Stadter weiter, dass die zwei Männer keine Mitarbeiter des Möbelhauses sind.Julian Viering, Pressesprecher der XXXL-Unternehmensgruppe Deutschland, spricht der Kripo Bamberg und der Staatsanwaltschaft ausdrücklich seinen Dank für geleistete Arbeit aus. Total froh sei man indes, dass es der Mitarbeiterin den Umständen entsprechend gut gehe und sie zwischenzeitlich auch wieder ihre Arbeit aufnehmen konnte.Wie Polizeipresseprecher Stadter abschließend anmerkt, sei er froh, in Richtung Bevölk erung Entwarnung geben zu können. Denn so lange die mutmaßlichen Täter nicht gefasst waren, fragten sich wohl manche, ob sie erneut zuschlagen würden.Ein großes Lob spricht indes auch der Hirschaider Bürgermeister Klaus Homann der Polizei aus: "Ich hätte nicht gedacht, dass man die Täter erwischt und bin froh, dass man sie erwischt hat."