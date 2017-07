Hirschaid: Mädchen (10) auf Fahrrad von Auto erfasst

Ein zehnjähriges Mädchen war am Freitagnachmittag nach der Schule mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg in Hirschaid. Hierbei benutzte sie in der Luitpoldstraße zwar den Radweg, fuhr aber in falscher Richtung. Dies berichtet die Polizei.



Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin bog nach links in die Rathaustraße ab und übersah dabei die in falscher Richtung fahrende Schülerin. Beim Zusammenstoß stürzte die Schülerin über die Motorhaube und verletzte sich leicht am rechten Arm und der rechten Schulter. Die Schülerin wurde zunächst von der Mutter zum Arzt gebracht und ließ den Unfall erst später bei der Polizei aufnehmen.