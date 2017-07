Hirschaid: Erst brennen Traktor und Ballenpresse, dann ein ganzes Feld

Ein Traktor mit Ballenpresse brannte am Sonntagabend (9. Juli) bei Hirschaid (Landkreis Bamberg) komplett aus. Das Feuer breitete sich auf ein Feld aus. Bei den Löscharbeiten sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit.



Gegen 17.20 Uhr geriet das landwirtschaftliche Gespann beim Strohballenpressen auf einem Getreidefeld zwischen dem Main-Donau-Kanal und der B 505 bei Hirschaid wohl aufgrund von zu großer Hitzeentwicklung in Brand. Der Fahrer konnte den brennenden Traktor samt Quaderballenpresse noch am Rande der Felder abstellen und sich selbst in Sicherheit bringen. Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Hirschaid, Altendorf, Sassanfahrt und Seußling aus. 60 Feuerwehrleute waren nötig, um das Feuer, das sich rasch auch auf ein etwa vier Hektar großes Feld ausbreitete, zu löschen.



Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt . Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250 000 Euro.