Hallstadt: 63-Jähriger stirbt am Steuer seines Wagens

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Hallstadt mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus.



Kurz nach 9 Uhr war der 63-Jährige mit seinem Opel auf der Bamberger Straße in Hallstadt unterwegs und geriet plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor sein Wagen gegen eine Hauswand stieß und zum Stehen kam. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Mann nicht an den Verletzungen des Unfalls gestorben sein. Die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land prüfen nun, ob gesundheitliche Probleme des 63-Jährigen zu dem Verkehrsunfall führten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.