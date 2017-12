Großbaustelle Berliner Ring in Bamberg: Letzter Bauabschnitt läuft

Strullendorfer Straße gesperrt



Seit Montag ist die Gutenbergstraße wieder direkt erreichbar. Auch die Forchheimer und Nürnberger Straße können normal befahren werden: Die Großbaustelle am Berliner Ring wanderte am Montagnachmittag weiter in den Süden."Wir liegen im Zeitplan", sagte Harald Thiele vom Staatlichen Bauamt über die Straßensanierung. Der Fahrbahnabschnitt von "Wohnzimmer Koch" bis "Bavaria Petrol" ist nun wieder für den Verkehr freigegeben. Dafür ist im Bereich der Einfädelung der Straße aus Strullendorf die Fahrbahn in beiden Richtungen auf je einen Fahrstreifen reduziert.Die Ampel an der Kreuzung Berliner Ring/Strullendorfer Straße ist außer Betrieb, das Ein- und Ausfahren ist dort nicht mehr möglich, auch Fußgänger können den Berliner Ring dort nicht mehr überqueren. Sie müssen die Ampeln an der Forchheimer und Nürnberger Straße nutzen. Die Gutenbergstraße ist nur über die Zufahrt beim Verlagshaus der Mediengruppe Oberfranken erreichbar. Aus der Gutenbergstraße kann nur in Richtung Hallstadt gefahren werden.Im vergangenen Herbst hatte das Straßenbauamt mit der Fahrbahnsanierung der Fahrbahn aus Richtung Hallstadt zwischen der A 73 und dem Münchner Ring im Süden von Bamberg begonnen.Nach der Winterpause wurde die Maßnahme im April mit der Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Hallstadt fortgesetzt. Der am Montag begonnene Bauabschnitt soll bis 3. Juni dauern, die Großbaustelle bis Mitte Juni beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf 750.000 Euro.