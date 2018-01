Goldrausch in Buttenheim

Der 24. Januar 1848 war ein Datum, das den amerikanischen Westen grundlegend verändern sollte. Mit dem Goldfund auf dem Gelände von John August Sutters Sägemühle begann der kalifornische Goldrausch.



Das Levi-Strauss-Museum lädt mit seiner neuesten Sonderausstellung die Besucher ein, sich auf die Reise in den Westen der USA in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu begeben. Gezeigt werden spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Goldfiebers, die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Goldgräber und die neue Rolle der Frauen in dieser Zeit.



Tagebuchnotizen, Zeitungsberichte und Briefe schildern die Erlebnisse der "49s", wie sie genannt wurden. Aus allen Teilen Amerikas und der Welt strömten Menschen nach Kalifornien, um dort Auskommen und Wohlstand zu finden. San Francisco und Sacramento, ursprünglich nur kleine Siedlungen, entwickelten sich in kürzester Zeit zu multikulturellen und boomenden Städten.



Infrastruktur entstand

In diesem Zusammenhang kam es auch zum Bau der transkontinentalen Eisenbahn und der Errichtung von Telegrafenleitungen. Wenig Gedanken hat man sich dabei über die hemmungslose Ausbeutung von Rohstoffen und Bodenschätzen, die Zerstörung der Natur und die Verdrängung indianischer Kulturen gemacht.

Den regionalen Bezug der Ausstellung findet man mit dem Verweis auf das oberfränkische Goldkronach und die jahrhundertelange Geschichte des Goldbergbaus dort.



Bei der Ausstellungseröffnung wies Buttenheims Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU) darauf hin, dass viele Berufssparten und Dienstleister von den Goldgräbern profitierten. So war unter anderem der Bedarf an Nahrung, Kleidung oder Haushaltswaren riesig. Daher zog es auch den Geschäftsmann Levi Strauss nach Kalifornien, der dort Kurzwaren und später robuste und praktische Arbeitskleidung - die Jeans - verkaufen wollte.



Karmann dankte in diesem Zusammenhang dem Bezirk Oberfranken und dem Förderverein Geburtshaus Levi Strauss Museum für deren finanzielle Unterstützung, ohne die eine solche Ausstellung nicht zu realisieren wäre. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung durch Country Guitar George.



Das Levi-Strauss-Museum findet sich in der Marktstraße 31-33 in 96155 Buttenheim, Telefon 09545/1878.



Die Ausstellung "Goldrausch - der Aufschwung des amerikanischen Westens" ist noch bis zum 5. November zu sehen und ist geöffnet jeweils dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr.