Gerettete Zwergziege wohnt derzeit im Haus

„Anton“ wurde Anfang Februar als kleinstes von drei Ziegenkindern in Weiher bei Viereth geboren. Weil er so schwach und fast schon tot war, hat ihn Bäuerin Christine Kundmüller mit ins Haus geholt und mit der Flasche aufgepäppelt.



Seitdem folgt ihr „Anton“, der sich auch schon mit den Katzen und Hunden der fünfköpfigen Familie angefreundet hat , auf Schritt und Tritt. Wenn es so richtig warm ist, muss der stubenreine kleine Ziegenbock trotzdem in ein Freigehege umziehen, sagt Christine Kundmüller. Dank ihres außergewöhnlichen Mitbewohners hat sie derzeit viel Extra-Besuch.