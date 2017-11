Gastgeber für die Blasmusik-Elite

Europameisterschaften kennt man ja eigentlich eher aus dem Bereich des Sportes, doch vom 16. bis zum 18. Juni werden in Bamberg Europameister der böhmischen und mährischen Blasmusik gekürt. Die Don-Bosco-Musikanten erhielten im vergangenen Jahr den Zuschlag für die Ausrichtung der bereits zum 18. Mal statt findenden Meisterschaft, welche vom Internationalen Musikbund CISM veranstaltet wird.



Die Don-Bosco-Musikanten haben selbst bereits etliche Male an diesen Wettbewerben teilgenommen und konnten bereits drei Meistertitel erringen, zuletzt im Jahr 2015 im niederländischen Kerkrade in der Oberstufe. Somit war es nun nur eine Frage der Zeit, bis die Bamberger Musikerinnen und Musiker selbst als Ausrichter fungieren.

Wenn man sonst in Bamberg von hochkarätigen Musikereignissen spricht, sind meistens die Bamberger Symphoniker gemeint. Doch an diesem Wochenende steht die oft als "Humpha-Musik" belächelte böhmisch-mährische Blasmusik im Mittelpunkt. Die hier antretenden Blaskapellen wollen dabei zeigen, dass ihre Musikform weit mehr ist als nur Untermalung im Bierzelt oder auf der Kirchweih. Diese Art von Blasmusik erlebt gerade wieder einen erstaunlichen Boom, vor allem bei jungen Musikerinnen und Musikern.



Vier Leistungsstufen

Die stattliche Anzahl von 24 Kapellen aus sechs Nationen werden sich in vier Leistungsstufen (Unter-, Mittel, Ober- und Höchststufe) dem strengen Urteil einer international besetzten Fachjury stellen. Die Jury setzt sich dieses Jahr aus Franz Watz (Deutschland), Gottfried Reisegger (Österreich) und Antonin Konicek (Tschechien) zusammen. Neben zahlreichen Kapellen aus Deutschland dürfen die Don-Bosco-Musikanten auch Kapellen aus den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Österreich, Tschechien und Ungarn in der Domstadt begrüßen.



Neben den Wettbewerben, die im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr morgens stattfinden werden, hat das Organisationsteam um die beiden Vorstände Michael Jungkunst und Ludwig Derra ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Als Schirmherrin der Veranstaltung fungiert die aus Bamberg stammende Staatsministerin Melanie Huml (CSU). Auch die Stadt Bamberg, in vorderster Front OB Andreas Starke (SPD), unterstützt die Don-Bosco-Musikanten wo es nur geht. Daneben konnte auch der Nordbayerische Musikbund mit ins Boot geholt werden. Und besonders erfreulich für die Organisatoren ist die breite Unterstützung von Unternehmen und Firmen aus Bamberg und Umgebung.



Da die Don-Bosco-Musikanten durch die Ausrichtung stark eingespannt sind, nehmen sie selbst nicht an den Wettbewerben teil. Allerdings haben sich die Musikerinnen und Musiker um ihren Dirigenten Thomas Wolf trotzdem etwas Besonderes einfallen lassen. Zu Beginn des Jahres wurde über ein ganzes Wochenende die zweite CD der Don-Bosco-Musikanten in Bischberg eingespielt. Diese CD wird im Rahmen des Eröffnungsabends der Öffentlichkeit ab 19 Uhr erstmals präsentiert. Im Anschluss findet ein Galakonzert der ebenfalls aus Franken stammenden Profiformation "Maablosn" im Festzelt an der Pfeuferstraße statt. "Maablosn" wurde übrigens ebenfalls schon Europameister in der Höchststufe.



Konzerte im Zelt und am Maxplatz

Am Samstag beginnen dann die Wettbewerbe ab 9 Uhr morgens in der Konzerthalle. Parallel dazu werden die teilnehmenden Blaskapellen im Festzelt und auf dem Maxplatz Unterhaltungskonzerte spielen. Am Samstagabend gibt es dann eine EM-Party im Festzelt. Auch am Sonntagmorgen finden dann wieder Wertungsspiele in der Konzerthalle statt.



Bläsermesse im Dom

Als weiteres Highlight findet im Bamberger Dom eine Bläsermesse unter Mitwirkung des Kreisorchesters Bamberg des Nordbayerischen Musikbundes statt. Die Messe wird von Erzbischof Ludwig Schick gehalten. Nach der Messe wird ein Festzug die Gäste vom Domberg zum Festzelt an der Pfeuferstraße geleiten. Ab 17.30 Uhr wird dann die Siegerehrung im Festzelt vorgenommen und die Europameister offiziell gekürt. Als Abschluss wird der Gewinner in der Höchststufe noch ein Konzert geben.



Weitere Informationen zum Programm, den Veranstaltungen und den Eintrittspreisen gibt es unter: www.em-2017.de oder www.donboscomusikanten.de.