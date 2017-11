Baden in Franken - Das sind die schönsten Freibäder in der Region

Die meisten Freibadfans haben ein Stammschwimmbad, in dem sie den Sommer über anzutreffen sind. Doch ein Blick über den Schwimmbeckenrand hinaus lohnt sich, denn Franken hat viele Bäder zu bieten. Vom Waldbad bis zum Rutschenparadies - wir haben eine Übersicht über die schönsten Freibäder zusammengestellt.





Landkreis Bamberg



Bambados-Freibad Bamberg

Anschrift: Pödeldorfer Straße 174,

96052 Bamberg

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis September 8.30 bis 20 Uhr, Wochenende und an Feiertagen 8 bis 20 Uhr, Einlass-Ende 19 Uhr, Badeschluss 19.30 Uhr

Preise: Kinder: 3 Std. 2 Euro/Tag 2,50 Euro; Erwachsene: 2,50/3,90/4,90 Euro

Familie klein (1 Erw., alle Kinder): 3,80/5,80/7,30 Euro; Familie groß (2 Erw., alle Kinder): 6,20/9,70/12,20 Euro

Besonderheiten: Gäste baden vor 9.30 Uhr und nach 18.30 Uhr eine Stunde lang für 1 Euro



Freibad Gaustadt

Anschrift:

Badstraße 17

96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Mitte Mai bis September außerhalb der Ferien: 13 Uhr bis 20 Uhr, in den Ferien: 8.30 bis 20 Uhr, Wochenende/Feiertage immer ab 8 Uhr

Preise: Kinder: 3 Std. 2 Euro/Tag 2,50 Euro; Erwachsene: 2,20/3,20/ 4 Euro

Familie klein (1 Erw., alle Kinder): 3,20/5,10/6,60 Euro; Familie groß (2 Erw., alle Kinder): 5,40/8,30/10,60 Euro

Besonderheiten:

In den Ferien zahlen Gäste vor 9.30 Uhr und nach 18.30 Uhr für eine Stunde 1 Euro.



"Acqua-Sana" Ebrach

Anschrift:

Schwimmbadweg 1

96157 Ebrach

Öffnungszeiten:

Mitte Mai bis Mitte/Ende September (bei schönem Wetter) Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr,

an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr (wetterabhängig)

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 3,50 Euro

Kinder/Jugendliche: 2 Euro

Saisonticket Erwachsener: 49 Euro

Saisonkarte Familie: 95 Euro

Besonderheiten:

50-Meter-Becken

beheiztes Wasser

Beach-Volleyball

Boule



Hainbad Bamberg

Anschrift:

Mühlwörth 18a

96047 Bamberg

Öffnungszeiten:

April bis September

täglich von 9 bis 20 Uhr

Einlass-Ende: 19 Uhr

Preise:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene zahlen 1 Euro Eintritt pro Tag

Saisonticket: 40 Euro

Besonderheiten:

Idyllisches Flußbaden mitten im Hain (Schwimmen auf eigene Gefahr!)

Plantschbecken für die kleinen Badegäste vorhanden



Freibad Scheßlitz

Anschrift:

Windischlettener Straße 5

96110 Scheßlitz

Öffnungszeiten:

Anfang Mai bis September

täglich von 7 bis 20 Uhr,

Einlass-Ende: 19 Uhr

Preise:

Erwachsene: 2,50 Euro,

Jugendliche: 1,20 Euro

Saisonticket: Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Euro, Schüler/Studenten ab 18 Jahre: 40 Euro, Erwachsene: 60 Euro

Familienticket: 100 Euro

Besonderheiten: Abendticket von 18 bis 20 Uhr: 1,20 Euro



Freibad Hallstadt

Anschrift:

Michelinstraße 65

96103 Hallstadt

Öffnungszeiten:

29. April bis 31. August von 9 bis 20 Uhr, Mittwochs ab 7 Uhr, von 1. September bis Saisonende von 9 bis 19 Uhr

Preise:

Erwachsene: 3 Euro

Schüler/Studenten/Schwerbehinderte: 1,50 Euro

Saisonticket: Erw.: 65 Euro, Schüler/Studenten: 40 Euro

Besonderheiten:

Verschiedene Aqua Kurse (Zumba), angenehme Wassertemperatur: 26 bis 28 Grad



Freibad Aschbach

Anschrift:

Erlenweg 12

96132 Schlüsselfeld

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Kürzere Öffnungszeiten bei schlechtem Wetter möglich

Preise:

Erwachsene: 2,50 Euro

Kinder (ab 6 J.): 1,20 Euro

Rentner: 2 Euro

Besonderheiten: Bobby-Car-Bahn, Kinderbecken mit Schiffchenkanal, Erlebnisbecken mit Wasserpilz und Breitrutsche



"Aquarena" Zapfendorf

Anschrift:

Laufer Str. 49

96199 Zapfendorf

Öffnungszeiten:

täglich 13 bis 20.30 Uhr (Vor- und Nachsaison) bzw. 9 bis 20.30 Uhr (Hauptsaison)

Preise:

Tageskarte Erw. (ab 16): 4 Euro

Familientagesticket: 11 Euro

Saisonticket Erw.: 140 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2 Euro

Besonderheiten:

120-Meter-Rutsche, große Liegewiese, Warmwasser- Freibad



Landkreis Coburg



,,Aquaria" Coburg

Anschrift:

Rosenauer Straße 32

96450 Coburg

Öffnungszeiten:

Mitte Mai bis Mitte September;

Montag bis Sonntag (auch an Feiertagen) 8 bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 4,50 Euro

Familientagesticket (2 Erwachsene/2 Kinder unter 16 Jahren: 12 Euro

Saisonticket: nein

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2,50 Euro

Besonderheiten:

Wellenbecken, Grillplatz,

Sprungturm



"Märchenbad" Neustadt/Coburg

Anschrift:

Ketschenbacher Straße 1

96465 Neustadt

Öffnungszeiten:

ab 15. Mai bis Ende der Sommerferien, täglich von 9 bis 19 Uhr, Mitte Juni bis Ende August täglich 8 bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener:

3 Euro

Familientarif: ein Elternteil 2,40 Euro und ein Kind ( 7-16 Jahre) 1,60 Euro, (Kinder unter 7 Jahre frei) Saisonticket: nein

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2 Euro

Besonderheiten:

Matschplatz, Eltern-Kind-Bad



Waldbad Bad Rodach

Anschrift:

Heldburger Straße

97476 Bad Rodach

Öffnungszeiten:

Mai bis September 9 bis 19 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 2,50 Euro

Familientagesticket: nein

Saisonticket Erwachsene: 30 Euro/Familien: 75 Euro (2 Erwachsene, 1 Kind)

Kinder bis 5 Jahre frei

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 1,50 Euro

Besonderheiten:

Sandstrand, Campingplatz angrenzend, Kinderspielplatz



Freibad Autenhausen/Seßlach

Anschrift:

Badweg 1

96145 Autenhausen

Öffnungszeiten:

Mai bis September

Mo. bis Do. + So. 10 bis 20 Uhr; Fr. und Sa. 10 bis 22 Uhr (witterungsabhängig)

Preise:

Tageskarte Erw.: 2 Euro, Kinder 1 Euro

Familientagesticket: nein

Saisonticket Erw.: 40 Euro

Gastronomie:

ja

Besonderheiten:

Zeltplatz direkt nebenan,

Blockhütte zum mieten,

kostenfreies WLAN



Freibad Sonnefeld

Anschrift:

Badstraße 11

96242 Sonnefeld

Öffnungszeiten:

Anfang Mai bis Anfang September täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 3,50 Euro, Kinder 6 bis 16 Jahre + Rentner 2,20 Euro

Saisonticket Erwachsener: 80 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: ?

Besonderheiten:

Riesenrutsche

Familienkarte



Landkreis Kronach



"Crana Mare" Kronach

Anschrift:

Gottfried-Neukam-Straße 25

96317 Kronach

Öffnungszeiten:

vom 14. Mai bis bis 31. August: Mo., Di., Do., Fr. von 9 bis 20 Uhr, Mi. von 7 bis 20 Uhr, Sa. von 8 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage von 8 bis 20 Uhr.

1. bis voraussichtlich 14. September: Mo., Di., Do., Fr. von 10 bis 19 Uhr, Mi. von 7 bis 19 Uhr, Sa. von 8 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertage von 8 bis 19 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 4,80 Euro

Familientagesticket: 12 Euro

Saisonticket Erwachsener: 65 Euro

Gastronomie:

ja, im Hallenbad; Portion Pommes: 2 Euro

Besonderheiten:

beheiztes 50-Meter-Becken, Riesenrutsche, Kinderbecken mit Matchbereich, Festungsblick



Naturerlebnisbad Nordhalben

Anschrift:

Titschendorfer Str. 40

96365 Nordhalben

Öffnungszeiten:

11 bis 20 Uhr

Wochenende, Feiertage und Ferien: 10 bis 20 Uhr

Preise:

Kinder (ab 6 Jahre) und Jugendliche: 2,50Euro

Erwachsene: 3,50 Euro

Besonderheiten:

Rein biologische Wasseraufbereitung, Sprungbereich mit Naturfelsen, Spielbereich mit Piratenschiff,

Badfest zum 10-jährigen Bestehen 15./16. Juli

Gastronomie: Badegaststätte mit Biergartenterrasse



Naturerlebnisbad Pressig- Rothenkirchen



Anschrift:

Badstraße 69

96332 Pressig



Öffnungszeiten:

10 bis 20 Uhr



Preise:

Kinder bis 6 Jahre: frei

7 bis 17 Jahre: 1,50 Euro

Erwachsene: 3,00 Euro



Gastronomie:

ja, Kiosk, keine Pommes



Besonderheiten:

Sprung vom bis zu 3 Meter hohem Natursteinfelsen, Kinderspielplatz, Wasser auf natürliche Weise gereinigt,

3 Beachvolleyballplätze



Landkreis Lichtenfels



Freibad Redwitz

Anschrift:

Weiherdammstraße

96257 Redwitz an der Rodach

Öffnungszeiten:

vom 1. Mai bis etwa Mitte September (witterungsabhängig)

täglich von 9 bis 20 Uhr

bei schlechter Witterung von 9 bis 13 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsener: 3 Euro

Familientagesticket: nein, aber Saisonfamilienkarte für 130 Euro (Kinder bis 6 Jahre kostenlos)

Saisonticket Erwachsener: 60 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2 Euro

Besonderheiten:

50-Meter-Becken, Rutsche, Kletterbaum, Bachlauf, Wasserspielplatz, Beachvolleyball



"Kunomare" Burgkunstadt

Anschrift:

Gartenbach 17

96224 Burgkunstadt

Öffnungszeiten:

Mai bis Mitte September (je nach Witterung)

von 9 Uhr bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erw.: 3 Euro

Familientagesticket: 30 Euro für erstes Kind, 19 Euro für zweites Kind

Saisonticket Erw.: 55 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2 Euro, inkl. Ketchup oder Mayo

Besonderheiten:

Große Besucherterrasse, Beachbadminton, Wassertrampolin



Ostsee Bad Staffelstein

Anschrift:

Seestraße 3

96231 Bad Staffelstein

Öffnungszeiten:

1. Mai bis 31. Mai & 1. bis 15. September: täglich 10 bis 18 Uhr; 1. Juni bis 31. August: täglich 9 bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erw.: 2 Euro

Familientagesticket: 5 Euro

Saisonticket Erw.: 30 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k.A.

Besonderheiten:

zwei Sprungtürme, barrierefreier Zugang zum Wasser, Beach-Volleyballfeld, Kinderbereich, Wasserplattform



Naturbad Ebensfeld

Anschrift:

Badweg

96250 Ebensfeld

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 10 bis 18 Uhr

Sa-So: 9 bis 18 Uhr

Preise:

Tageskarte Erw.: 2 Euro

Familientagesticket: Nur Saisontickets für 40 Euro

Saisonticket Erw.: 30 Euro

Gastronomie:

ja, geöffnet nur bei schönem Wetter; Portion Pommes: 2 Euro

Besonderheiten:

Zeltplatz, Kanu- und Bootsfahrten



Rudufersee Michelau

Anschrift:

Obere Mühlenstraße

96250 Michelau in Obfr.

Öffnungszeiten:

Mai bis Mitte September

Preise:

Eintritt frei

Parkgebühren: Zwei Stunden für 1 Euro, ganzer Tag 3 Euro

Gastronomie:

ja; Kiosk wird derzeit aufgebaut

Besonderheiten:

Zeltplatz direkt nebenan, Tretboot fahren, ausgezeichnet mit Blauer Flagge



Landkreis Kulmbach



Freibad Kulmbach

Anschrift:

Am Schwimmbad 26

95326 Kulmbach

Öffnungszeiten:

ab Mitte Mai Montag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr, Wochenende 8 bis 20 Uhr; ab Ende August Montag bis Freitag 6.30 bis 19 Uhr, Wochenende 8 bis 19 Uhr

Preise:

Erwachsener 2,50 Euro, Saisonkarte (Erw.) 44 Euro, Schüler 1,25 Euro (Kinder bis 6 Jahren frei)

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 2,50 Euro

Besonderheiten:

Großrutsche mit drei Bahnen, beheizte Mutter-Kind-Halle





Hornschuchbad Mainleus

Anschrift:

Heinersreuther Str. 5

95336 Mainleus

Öffnungszeiten:

von Mai bis September, täglich von 7 bis 20 Uhr

Preise:

Erwachsener 2,50 Euro,

Jugendliche 1,30 Euro (Kinder bis 6 Jahren frei),

Dutzendkarte (Erw.) 25 Euro,

Saisonkarte (Erw.) 45 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.

Besonderheiten:

besonders kinderfreundlich, besondere Angebote für Familien



Freibad Thurnau

Anschrift:

Schorrmühlstraße

95349 Thurnau

Öffnungszeiten:

bei angenehmer Witterung ist von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, bei Temperaturen unter 19 Grad von 11 bis 17 Uhr geschlossen

Preise:

Erwachsene 2,50 Euro, Jugendliche 1,30 Euro (Kinder bis 6 Jahren frei), Jahreskarte (Erw.) 45 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 1,70 Euro

Besonderheiten:

Wasserrutsche, Kinderbecken mit Spielgeräten



Sommerbad Wirsberg

Anschrift:

Schorgasttal 60

95339 Wirsberg

Öffnungszeiten:

von Mitte Mai bis September

je nach Wetterlage von 9 bis 19.30 Uhr

Preise:

Erwachsene 3,50 Euro,

Jugendliche 2 Euro (Kinder bis 6 Jahre frei),

Saisonkarte Erwachsene 44 Euro,

Familiensaisonkarte: jeder Ehepartner 36 Euro, jedes zahlungspflichtige Kind 16,50 Euro, drittes und weitere Kinder frei

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: 1,90 Euro

Besonderheiten:

Donnerstag ist Familientag: Kinder und Jugendliche erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt



Familien-Freibad Stadtsteinach

Anschrift:

Badstraße 6

95346 Stadtsteinach

Öffnungszeiten:

vom 1. Juni bis 15. August von 8 bis 20 Uhr sowie vom 16. August bis Saisonende von 8 bis 19 Uhr

Preise:

Erwachsene 2,50 Euro

Jugendliche 1,30 Euro

Familientageskarte 6,60 Euro

Saisonticket (Erw.) 44 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.

Besonderheiten:

An sehr heißen Tagen und bei einem entsprechendem Bedarf bleibt das Schwimmbad bis zu einer Stunde länger geöffnet



Freibad Himmelkron

Anschrift:

Streitmühlstraße 4

95502 Himmelkron

Öffnungszeiten:

von Ende Mai bis Anfang Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr

Preise:

Erwachsene 2 Euro, Kinder (ab 6 bis 16 Jahren) 1 Euro,

Saisonkarte (Erw.) 30 Euro

Gastronomie:

keine Angaben

Besonderheiten:

beheiztes Schwimmbecken mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, Springbereich, Planschbecken







Landkreis Bayreuth



Felsenbad Pottenstein

Anschrift:

Pegnitzer Str. 35

91278 Pottenstein

Öffnungszeiten:

10 Uhr bis 19 Uhr

Preise:

Erwachsene 3,80 Euro

Jugendliche 2,20 Euro (Kinder bis 6 Jahren frei)

Dutzendkarte (Erw.) 38 Euro

Gastronomie:

ja; Biergarten

Besonderheiten:

Seerosen, Schilf und Lilien bilden mit der imposanten Felskulisse die Besonderheit.



Freibad Hollfeld

Anschrift:

Badstraße 25

96142 Hollfeld

Öffnungszeiten:

Von 10 bis 19 Uhr, bei Regen von 10 bis 12 Uhr

Preise:

Erwachsene 3,30 Euro, Kinder (6-13 Jahre) 1,70 Euro, Jugendliche (14-18 Jahre) 2,20 Euro, Familientagesticket 7 Euro, Saisonkarte (Erw.) 49,50 Euro

Gastronomie:

ja; Portion Pommes: k. A.

Besonderheiten:

Kleinkinderrutsche und 16 Meter lange Hangrutsche



Landkreis Erlangen Höchstadt



Freibad Herzogenaurach

Anschrift:

Tuchmachergasse 1

91074 Herzogenaurach

Öffnungszeiten:

Montag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 8 bis 20 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 7 bis 20 Uhr

Bei schlechtem Wetter und Temperaturen unter 16 Grad ist nur bis 10 Uhr geöffnet

Preise:

Erwachsene: 3,50 Euro

Jugendliche (16-17): 2,20 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 1 Euro

Familienkarte: 8 Euro

Besonderheit:

Erlebnisbecken, Kleinkinderbecken, Breitrutsche und Kiosk mit Biergarten



Freibad Höchstadt/Aisch

Anschrift:

Kieferndorfer Weg 77

91315 Höchstadt

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 bis 20 Uhr, Mittwoch bereits ab 7 Uhr

Preise:

Erwachsene: 3 Euro

Kinder: (von 4 bis 17 Jahren): 2 Euro

Familien: 7 Euro

Besonderheit:

Wellenbecken (Betrieb zu jeder halben und vollen Stunde)

Ab dieser Badesaison sorgen erstmals Palmen für noch mehr Urlaubsfeeling



Freizeitbad Atlantis

Anschrift:

Würzburger Str. 35

91074 Herzogenaurach

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 bis 22 Uhr

Sauna von 10 bis 23 Uhr

Restaurant von 11 bis 22 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte Erwachsene: 14 Euro

Tageskarte Kinder: 11,50

Tageskarte Familie: 38,50 Euro

Neben den Tageskarten gibt es auch zeitgebundene Tickets für eine, zwei oder vier Stunden

Besonderheiten:

Wellenbecken, Wasserspielpark, Action-Zone mit vielen Rutschen, tägliches Kursangebot (teilweise kostenfrei)



Röthelheimbad Erlangen

Anschrift:

Hartmannstraße 121

91058 Erlangen

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag von 6.30 Uhr bis 20 Uhr

Dienstag, Donnerstag und am Wochenende von 8.30 bis 20 Uhr

Bei schlechtem Wetter kürzere Öffnungszeiten möglich

Das angeschlossene Hallenbad ist im August geschlossen

Preise:

Erwachsene: 4 Euro

Kinder (ab 6 Jahren): 1,80 Euro

Kinder (unter 6): kostenlos

Familienkarte: 8 Euro

Besonderheiten:

Planschbecken auf drei Ebenen



Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim



Aquafun Burghaslach

Anschrift:

Sportzentrum Nürnberger Straße

96152 Burghaslach

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr

Bei kühler und nasser Witterung bis 19 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr

Preise:

Erwachsene: 2,50 Euro

Kinder (ab 6 Jahren): 1,20 Euro

Rentner: 2 Euro

Studenten und weitere Ermäßigte: 1,50 Euro

Besonderheit:

80 Meter lange Riesenrutsche, Edelstahlbecken mit Strandauslauf, Babybecken, Volleyballfeld

Jugendzeltplatz in der Nähe des Bades. Vergabe über die Gemeinde Burghaslach

Die jährliche Karibische Nacht findet in diesem Jahr am 22. Juli statt



Waldbad Neustadt/Aisch

Anschrift:

Eilersweg 5

91413 Neustadt an der Aisch

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 bis 20 Uhr, Dienstag ab 7 Uhr für Frühschwimmer

Preise:

Erwachsene: 4 Euro

Jugendliche: 3 Euro

Kinder: 2 Euro

Familientageskarte: 9 Euro

Besonderheit:

15 Meter lange Wellenbreitrutsche, Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Unterwasserliegen im Ruhebereich

"Adventure-Golf-Anlage": Eine ca. 1800 qm große 18-Loch-Anlage auf dem alten Minigolfplatz, die einen modernen Mix aus Golf und Minigolf bietet



Landkreis Forchheim



Königsbad Forchheim

Anschrift:

Käsröthe 4

91301 Forchheim

Öffnungszeiten:

Badewelt täglich ab 9.30 Uhr

Saunawelt Montag und Mittwoch bis Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage 10 bis 22 Uhr, Dienstags Damensauna von 10 bis 22 Uhr

Preise:

Erwachsene: 7 Euro

Kinder: 4 Euro

Familien: 17,50 Euro

Morgens und abends Spartarife möglich

Besonderheiten:

Effektbeleuchtung in der High-Speed-Rutsche, Wasserspielgarten



Ebser Mare - Ebermannstadt

Das Ebser Mare ist von Mitte Mai bis Anfang September täglich von 9 bis 20 Uhr und bei schlechtem Wetter von 9 bis 10 Uhr und 17.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Erwachsene: 4 Euro

Kinder/Jugendliche: 2 Euro

Familientagesticket: 10 Euro

Saisonkarte Erw.: 78 Euro

Gastronomie: ja





Freibad Neunkirchen am Brand:

Freibaderöffnung Ende Juni, Montag bis Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Erwachsene: 2 Euro

Kinder/Jugendliche: 1 Euro

Saisonkarte Erw.: 32 Euro

Gastronomie: keine Angaben

Zur Eröffnung der Badesaision 2017 steht dann ein Edelstahlbecken und ein komplett erneuerter Kinderspielbereich zur Verfügung.



Freibad Gräfenberg:

Vom 1. Juni bis 31. August, Montag - Sonntag von 10.30 bis 19.30 Uhr.

Vom 1. September bis 15. September, Montag - Sonntag: 12 Uhr bis 18 Uhr.

Erwachsene: 2,80 Euro

Kinder/Jugendliche: 1,20 Euro

Saisonkarte Erw.: 37 Euro

Gastronomie: ja



Höhenschwimmbad Gößweinstein:

Ab 1. Mai bis 3. Oktober - bei schönem Wetter

Täglich: 10 bis 19 Uhr

Kostenloser Eintritt (keine Badeaufsicht, Wassertiefe 1,35 Meter)

Gastronomie: ja



Familienschwimmbad Streitberg:

Ende Juni bis Mitte September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Erwachsene: 3 Euro

Kinder/Jugendliche: 1,50 Euro

Saisonkarte Erw.: 32 Euro

Gastronomie: ja



Freibad Egloffstein:

Geöffnet ab 13. Mai

Bei Regen und unter 20 Grad von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr

Ansonsten geöffnet Montag bis Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Erwachsene: 3,50 Euro

Kinder/Jugendliche: 1,80 Euro

Saisonkarte Erw.: 60 Euro

Gastronomie: ja





Stadt Hof



Freibad Hof

Anschrift:

Ascher Straße 32

95020 Hof

Öffnungszeiten:

täglich 7.30 bis 20 Uhr

Bei schlechtem Wetter bis 18 Uhr

Preise:

Erwachsene: 3,90 Euro

Schüler: 2,40 Euro

Familienkarte: 9 Euro

Besonderheiten:

Massagebecken, 100m-Doppelrutsche, Sprungturm, Beachvolleyballplatz, Bocciabahn, Wärmehalle



Kreis Bad Kissingen



Terrassenschwimmbad Bad Kissingen

Anschrift:

Schwimmbadstraße 9

97688 Bad Kissingen

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 9 bis 19 Uhr

Wochenende + Feiertage: 8 bis 19 Uhr

bei schönem Wetter: 9 bis 20 Uhr

Preise:

Kinder bis 6 Jahre: frei

Schüler: 2 Euro

Erwachsene: 4,50 Euro

Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende: 3,50 Euro

Besonderheiten:

Ausblick über die Saale-Ufer bis zu den Bergen der Rhön, Denkmalgeschützt, Armbecken und Beingüsse

Gastronomie: Café



Saaletalbad Hammelburg

Anschrift:

Am Sportzentrum 8

97762 Hammelburg

Öffnungszeiten:

9 bis 20 Uhr

Preise:

Kinder 4 bis 5 Jahre: 1 Euro / Abendtarif ab 17 Uhr: 1 Euro

Kinder ab 6 Jahre: 2,50 Euro /Abendtarif: 2 Euro

Erwachsene: 3,50 Euro / Abendtarif: 2,50 Euro

Besonderheiten:

Wasserkanone, Nackenschwaller, Brücke mit Wasserfall, Sprunganlage, Beachvolleyball, Tischtennis



Kreis Haßberge



Freibad am Losberg/Ebern

Anschrift:

Losbergstraße 26

96106 Ebern

Öffnungszeiten:

Mo-So: 9 bis 18.30 Uhr

Dienstags bereits ab 7 Uhr

Wochenende: 9 bis 18 Uhr

Preise:

Kinder (6-15Jahre): 2,50 Euro

Erwachsene: 3,50 Euro

Ermäßigt: 2,50 Euro

Besonderheiten:

Sportbecken, Sprungbecken, Grillplatz, Bocciabahn

Gastronomie: Restaurant



Altenstein-Freibad Maroldsweisach



Anschrift:

Am Schwimmbad 2

96126 Maroldsweisach-Altenstein

Öffnungszeiten:

Täglich 11 bis 19 Uhr

Bei schönem Wetter: 9 bis 20 Uhr

Bei schlechtem Wetter: 13 bis 15.30 Uhr

Preise:

Kinder (6-12 Jahre): 1,50 Euro

Jugendliche (13-17 Jahre), Studenten, Rentner: 2 Euro

Erwachsene: 2,50 Euro

Familienkarte 2 Erw. + 1 bzw. 2 Kinder: 6 Euro

Familienkarte 2 Erw. + 3 Kinder: 8 Euro

Besonderheiten:

50% Ermäßigung mit der Haßberg-Card

Gastronomie: ja



Allianzbad Hofheim



Anschrift:

Johannisstraße

97461 Hofheim i. Ufr.

Öffnungszeiten:

Bei schönem Wetter: 8 bis 20 Uhr

Bei Regen oder Kälte: 8 bis 10 Uhr

13 bis 15 Uhr

17 bis 19 Uhr

Preise:

Kinder 2,50 Euro

Erwachsene 3,50 Euro

Besonderheiten:

Kombi-Becken mit Flachwasser Bereich, Kinderplanschbecken mit Rutsche und Wasserpilz, Wellen-Breitrutsche, Behindertengerechte Badeplattformen und Beckenzugänge, Beach-Volleyballplatz

Gastronomie: ja



Städtisches Freibad Eltmann



Anschrift:

Dr.-Georg-Schäfer-Straße 17

97483 Eltmann

Öffnungszeiten:

Bei schöner Witterung: 9 bis 19 Uhr

Bei schlechter Witterung: 9 bis 12 Uhr / 16 bis 19 Uhr

Preise:

Jungendliche, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte: 2 Euro

Erwachsene: 3 Euro

Familienkarte: 8 Euro

Gastronomie: Portion Pommes 2 Euro





Erlebnisbad Haßfurt



Anschrift:

Großer Anger 33

97437 Haßfurt

Öffnungszeiten:

9 bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsene: 4 Euro

Tageskarte Jugendliche (bis 18 Jahre): 2,50 Euro

Tageskarte Kinder (bis 6 Jahre): frei

2-Stunden-Tarif Erwachsene: 2,50 Euro

2-Stunden-Tarif Jugendliche: 1,80 Euro

2-Stunde-Tarif Kinder: frei

Besonderheiten:

Warmwasserbecken, Springerbecken, Massagepilz, Sanarium und Wärmehalle, Dampfgrotte und Außensauna, Kinderspielplatz

Gastronomie: Gaststätte mit Terrasse, Kiosk; Portion Pommes: 2 Euro mit Ketchup/Mayo



Kitzingen



Aqua-Sole Kitzingen

Anschrift:

Marktbreiter Str. 8

97318 Kitzingen

Öffnungszeiten:

9 bis 20 Uhr

Preise:

Erwachsene: 4 Euro

Jugend / Ermäßigt: 2,50 Euro

Abendtarif ab 17 Uhr: 2,50 Euro



Nürnberg



Naturgartenbad Nürnberg

Anschrift:

Schlegelstr. 20

90491 Nürnberg

Öffnungszeiten

9 bis 20 Uhr

Preise:

Tageskarte Erw.: 4,50 Euro

Familientagesticket 6,40 Euro

Saisonticket Erw: 191 Euro



Stadionbad Nürnberg



Anschrift:

Hans-Kalb-Straße 42

90471 Nürnberg

Öffnungszeiten:

täglich 9 bis 21 Uhr

Preise:

Kinder (6-17 Jahre): 2,20 Euro

Kinder mit Nürnberg-Pass: 1,60 Euro

Erwachsene: 4,50 Euro

Ermäßigt: 3,10 Euro

Gruppe 1 (1 Erw. mit bis zu 3 Kindern): 6,40 Euro

Gruppe 2 (2 Erw. mit bis zu 3 Kindern): 9,90 Euro

Familie 1 (1 (Groß-)Elternteil mit einem oder mehreren eigenen Kindern): 6,40 Euro

Familie 2 (2 (Groß-)Elternteile mit einem oder mehreren eigenen Kindern): 9,90 Euro

Besonderheiten:

Vintage-Poolparty dieses Jahr am 15. Juli

Gastronomie: Kiosk





Westbad-Nürnberg



Anschrift:

Wiesentalstraße 41

90419 Nürnberg

Öffnungszeiten:

Mo -Fr: 7 bis 20 Uhr

Sa + So: 8 bis 20 Uhr

Preise:

siehe Stadionbad

Besonderheiten:

10m-Sprungturm, Sprudelliegen, Schaukelgrotte

Gastronomie: Portion Pommes 2,50



Ansbach



Aquella-Freibad Ansbach

Anschrift:

Am Stadion 2

91522 Ansbach

Öffnungszeiten (Freibad):

Mo - Fr: 9.30 bis 21.30 Uhr

Sa, So + Feiertage: 9.30 bis 20 Uhr

Preise (Freibad):

Jugendliche (6-17 Jahre): 1,60 Euro

Erwachsene: 3,40 Euro

Schüler, Studenten (ab 18 Jahre): 2,70 Euro

Besonderheiten: Nichtschwimmerbereich mit Wasserspeier, Luftsprudler, Massagedüsen

Gastronomie: Biergarten



Würzburg



Dallenbergbad Würzburg

Anschrift:

König-Heinrich-Straße 52

97082 Würzburg

Öffnungszeiten:

Mai bis September: 9 bis 20 Uhr

Frühschwimmer Juni/Juli/August (mit 10er oder 30er Karte): Mo - Fr ab 6 bis 9 Uhr

Preise:

Kinder/Jugendliche (6 bis 15 Jahre), Schüler, Studenten, Azubis: 2,50 Euro / Abendtarif

Mo-Fr: 1,50 Euro

Erwachsene: 3,50 Euro / Abendtarif: 2,50

Familien: 7 Euro

Besonderheiten:

Breitwasserrutsche, 140m Riesenrutsche, Beachvolleyballfeld



Aschaffenburg



Freibad Aschaffenburg

Anschrift:

Stadtbadstraße 7-11

63741 Aschaffenburg

Öffnungszeiten:

Mo, Mi, Fr - So, Feiertage: 8 bis 20 Uhr

Di + Do: 6.30 bis 20 Uhr

Preise:

Jugendliche ab 6 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte,

Inhaber Kulturpass Aschaffenburg: 2 Euro

Erwachsene ab 18 Jahre: 3,50 Euro

Senioren ab 65 Jahre: 2,50 Euro

Abendtarif ab 18 Uhr: 2 Euro

Besonderheiten:

Sprungbecken, Ballspielwiese, Gartenschach

Gastronomie: Restaurant und Kiosk



Schweinfurt





Silvana Sport- und Freizeitbad Schweinfurt

Anschrift:

An den Unteren Eichen 1

97422 Schweinfurt

Öffnungszeiten:

Mai- September täglich 9 bis 20Uhr

Preise (Freibad):

Tageskarte: 4,20 Euro /Ermäßigt: 2,50Euro

Ab 16 Uhr: 3,20 Euro / Ermäßigt: 2,00 Euro /Familien 8 Euro

Familientageskarte: 10 Euro

Kinder unter & Jahren, Geburtstagskinder, Behinderte mit Begleitung: frei

Besonderheiten: Sprungturm, Breitwellenrutsche







