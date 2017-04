Freibadsaison: Im Landkreis Bamberg kann man an Ostern baden gehen

Freibäder in Bamberg

An der Hainbadestelle startet am 21. April die Freibadsaison. Ab dem Freitag nach Ostern können Badegäste für einen Euro pro Gesuch im Hain schwimmen gehen. Die Saisonkarte für das "Luft- und Sonnenbad" kostet 40 Euro.



Die Hainbadestelle ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Einlassschluss ist um 19 Uhr. Wie in jedem Jahr bleibt das Kinderplanschbecken zunächst trocken - voraussichtlich Mitte Mai wird es wieder mit Wasser gefüllt.





Das Freibad Gaustadt startet voraussichtlich am 13. Mai in die Saison. Bei schönem Wetter öffnet das Freibad schon am 6. Mai.



Die Öffnungszeiten außerhalb der Ferien: Mo - Fr : 13.00-20.00 Uhr, während der Ferien: Mo - Fr: 8.30 - 20.00 Uhr. An Samstagen, Sonn- und an Feiertagen ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Einlassende ist 19 Uhr, Badescluss um 19.30 Uhr.



Bei Temperaturen unter 15 Grad und Regenwetter bleibt das Freibad Gaustadt Montag bis Freitag geschlossen, am Samstag und am Sonntag öffnet es dann von 8.00-13.00 Uhr.



Morgens zwischen Mo - Fr 6.30 - 10 Uhr (außerhalb der Ferien), Mo, Mi, Fr 6.30 bis 8 Uhr (innerhalb der Ferien) findet voraussichtlich das Vereinsschwimmen des Fördervereins "Freunde des Gaustadter Freibads". Beitrittsgesuche zum Verein nimmt Daniela Reinfelder entgegen.



Das Bambados Freibad startet voraussichtlich am 13. Mai in die Saison. Bei schönem Wetter öffnet es schon am 6. Mai.



Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag öffnet das Freibad um 8.30 Uhr seine Pforten und schließt um 20 Uhr. Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass-Schluss ist um 19 Uhr, Badeschluss um 19.30 Uhr.





Freibäder im Landkreis Bamberg

Das Aquarena Zapfendorf startet schon am 15. April in seine 46. Freibadsaison. Für den Eröffnungstag verspricht das Freibad Gästen eine Überraschung, daneben gibt es an Ostern eine Ostereieraktion.



Das Warmwasserbad Aquarena gehört zu den ersten Freibädern, in Bayern die bereits im April ihre Tore öffnen.



Saisondaten 2017:

Vorsaison 15.04.2017 - 30.04.2017

Mo - Fr 13:00 - 20:30 Uhr (Einlassende 19:30 Uhr)

Sa, So, Feiertag 09:00 - 19:00 Uhr (Einlassende 18:00 Uhr)

Hauptsaison 01.05.2017 - 11.09.2017

täglich 09:00 - 20:30 Uhr (Einlassende 19:30 Uhr)

Nachsaison 12.09.2017 - 03.10.2017

Mo - Fr 13:00 - 20:30 Uhr (Einlassende 19:30 Uhr)

Sa, So, Feiertag 09:00 - 19:00 Uhr (Einlassende 18:00 Uhr)



Das Aquasana NaturBad Ebrach öffnet voraussichtlich ab dem 13. Mai , das Datum ist aber wetterabhängig.



Die normalen Öffnungszeiten:

Montag - Freitag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Wochenende/Feiertage 9.00 Uhr - 20.00 Uhr

Der Gastrobereich mit Sommer-Terrasse

von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Für Schulen und Großgruppen können die Öffnungszeiten individuell gestaltet werden.



Das Freibad Aschbach ist ab 1. Mai bis Mitte September geöffnet, je nach Wetter.



Die Öffnungszeiten:

Mo-Fr. von 10 - 20 Uhr

Sa., So., Feiertage von 9-20 Uhr.

Einlass bis 19:30 Uhr

(bei ungünstiger Witterung kürzere Öffnungszeiten möglich)



Das Freibad Hallstadt startet am 29. April in die Saison und ist bis Mitte /Ende September geöffnet, je nach Wetter.



Die Öffnungszeiten:

9-20 Uhr, außer Mittwoch 7-20 Uhr.



Das Freibad Scheßlitz ist vom 1. Mai bis September täglich von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet (Einlass bis 19.00 Uhr), In den Sommerferien ist 7.00 bis 20.00 täglich geöffnet.



Die Franken Lagune Hirschaid (Hallenbad mit Außenbecken, Sauna und Wellness) ist in den Sommerferien täglich ab 10 Uhr geöffnet.



Montag - Freitag

12.00 - 21.00 Uhr



8.00 - 12.00 Uhr

Schulschwimmen



Am Freitag ist für Aqua Jogging ab 11.00 Uhr

geöffnet (Außer Ferienzeit)

Samstag

13.00 - 21.00 Uhr



8.00 - 13.00 Uhr

Schwimmtraining Vereine



Sonn- u. Feiertag, Schulferien*

10.00 - 21.00 Uhr



Revision dieses Jahr findet vom 11.09. - 24.09.2017 statt.

Kassenschluss jeweils um 20.00 Uhr / Badeschluss jeweils um 20.30 Uhr.



An folgenden Tagen bleibt das Erlebnisbad geschlossen: Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien*. Der letzte Sonntag in den Sommerferien ist noch geöffnet, ab dem Montag ist für zwei Wochen wegen Revision geschlossen.