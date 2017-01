Frau attackiert Mann am ZOB in Bamberg mit Pfefferspray

In Bamberg ist es am Montagnachmittag zu einem seltsamen Zwischenfall gekommen, berichtet die Polizei. Nun suchen die Beamten nach Zeugen des Vorfalles.



Während der Fahrt vom Laubanger zum ZOB wurde Montagnachmittag ein Fahrgast ständig von einer Unbekannten angeschaut und angegrinst. Am ZOB angekommen, fragte die Frau ihn dann nach dem Weg und seiner Nationalität.



Dann zog sie ihr Pfefferspray aus der Tasche und sprühte es dem 30-Jährigen in die Augen, mit dem Vorwurf, dass er sie die ganze Zeit angestarrt hätte. Anschließend lief die Unbekannte, sie sprach spanisch mit deutschem Akzent, Richtung Innenstadt davon. Der Geschädigte wurde in der Notaufnahme im Klinikum behandelt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.