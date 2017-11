Franken läuft und läuft und läuft

An sich hat Griechenland derzeit keinen besonders guten Ruf, trotzdem rennt die ganze Welt einem alten Griechen hinterher: Der Mythos Marathon bewegt seit inzwischen mehr als 2500 Jahren die Massen und sorgt gerade auch in Franken dafür, dass es in den Sportvereinen läuft. Und wie!

Der Laufkalender des Bayerischen Leichathletikverbandes (BLV) für das laufende (!) Jahr listet 454 Veranstaltungen auf, womit der Freistaat bundesweit statistisch vorneweg sprintet. In der Bundesrepublik gab es im letzten Jahr gut 3600 "amtliche" Volks- und Straßenläufe mit rund 2,2 Millionen Teilnehmern, was nur die Spitze des Eisbergs ist, weil viele der Hobbyläufe den Verbänden gar nicht gemeldet werden.

Bayernweit haben die Franken die Nase vorn: In den drei fränkischen Regierungsbezirken listet der Laufkalender des BLV 220 Veranstaltungen auf, wobei die Bandbreite von den 4,5 Kilometern des Altenburg-Bergsprints in Bamberg über etliche Marathon-Veranstaltungen mit 42,2 Kilometern bis zum Ultratrail in Veitshöchheim mit 63,4 Kilometern reicht.

Mit dem Vatertag beginnt die Hoch-Zeit der Läufe, was nicht heißen soll, dass die Lauferei sich auf die warme Zeit des Jahres beschränkt. Es gibt jede Menge Winter- und Neujahrsläufe, Fackelläufe in der Nacht, Straßenläufe, Crossläufe, Berg- und Tal-Läufe ... und sogar, unabhängig vom Wetter, im benachbarten Thüringen einen spannenden Lauf unter Tage.

Damit es läuft, müssen freilich viele sich in die Arbeit knien und dann, wenn andere laufen, an der Strecke oder im Wettkampfbüro stehen. Bei Deutschlands größter Laufveranstaltung, dem Berlin-Marathon, jagen 40 000 Teilnehmer den späteren Sieger vor sich her. Damit das, was im Berliner Senat beim Start vor 42 Jahren als "Hirngespinst" galt, funktioniert, stehen gut und gerne 6000 Helfer vor, hinter und neben der Strecke, sorgen für Sicherheit, schenken Wasser aus, reichen Bananen und halten Eisspray und Sauerstoff bereit.

Wo immer sie laufen, die Läufer: Rund läuft es nur dank vieler Helfer. Das ist auch in Kronach so. Hier fügt sich seit 23 Jahren der Lucas-Cranach-Lauf am Himmelfahrtstag in den Reigen zahlreicher Veranstaltungen. "Die Konkurrenz schläft nicht, man muss sich schon ständig etwas überlegen, um nicht hinterher zu laufen", sagt Dieter Witterauf, der Zweite Vorsitzende des ASC Marktrodach, der den Lauf rund um die Festung Rosenberg veranstaltet. Er ist stolz: Stolz, dass jedes Jahr einige hundert Läufer und Walker sich auf den Weg machen, stolz vor allem auch, dass sich immer wieder genug freiwillige Helfer und Sponsoren für den Lauf und das Drumherum finden. "Es reicht nicht mehr, einfach eine Strecke abzustecken und die Leute rennen zu lassen. Man muss schon ein bisschen mehr bieten", beschreibt Witterauf den Eventcharakter des Laufes, der nicht nur mit anderen sportlichen Veranstaltungen konkurriert.

Das Rezept geht auf. Eine Zeitlang litten viele Läufe auch in Franken darunter, dass der Wettkampfcharakter im Vordergrund stand. Und wer hechelt schon gerne den "Profis" hinterher? Heute haben viele Veranstaltungen eher wieder einen Volkslaufcharakter. Gemeinsam läuft sich's schöner; das hätte auch dem Griechen damals in Marathon gut getan ...





Tipps für Laufveranstaltungen in der Region

Auswahl Bei 220 Laufveranstaltungen in Franken fällt eine Auswahl schwer. Jeweils 70 offizielle Läufe gibt es in Ober- und Unterfranken, 80 in Mittelfranken. Die Frage "Wo laufe ich denn hin" ist nicht einfach zu beantworten. Im folgenden eine kleine und natürlich subjektive Auswahl. Alle Veranstaltungen findet man hier: www.blv-sport.de/index.php?id=123



Kulisse Wer den Weg zum Ziel erklärt und mit den Augen laufen will, findet in Bamberg die definitiv schönste Kulisse. Im Zwei-Jahres-Turnus werden der Weltkulturerbelauf und der Altenburg-Bergsprint ausgetragen; ersterer ein Halbmarathon, der zweite mit 4,5 Kilometern ein Appetithappen. Allerdings: Bei beiden Läufen muss man sich die schöne Aussicht mit deftigen Anstiegen verdienen.



Finale Schöner als beim Schwanberglauf kann man nicht ins Ziel hecheln: Nach dem Start in Iphofen und der Überwindung des Schwanbergs am traditionell heißesten Tag des Jahres landen die Läufer beim Weinfest in Castell.



Hunger? Die erstklassige Verpflegung der Läufer und Zuschauer ist bei allen Läufen in Franken ein Trumpf. Im Fichtelgebirge (Röslau) lockt sogar ein Schlachtschüssellauf ... gf