Feuer in Produktionshalle - Großeinsatz in Bamberg

In der Nacht zum Freitag ist es in Bamberg zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen, wie News5 berichtet.Um kurz nach 3.00 Uhr war in der Geisfelder Straße ein Feuer in einer Produktionshalle ausgebrochen. Nach ersten Aussagen der Polizei soll Isoliermaterial an einer Maschine in Brand geraten sein. Schnell gelang es den Feuerwehrleuten jedoch die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Ausbreiten zu verhindern.Im Einsatz waren vier Löschgruppen, acht Rettungswagen und zwei Notärzte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auch die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.