Feuer in Mehrfamilienhaus in Hallstadt: Mann verletzt sich bei Löschversuch

Im Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Flachsgarten in Hallstadt im (Landkreis Bamberg) ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.Wie die Polizei berichtet, wurde eine Bewohnerin kurz nach Mitternacht auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Außerdem weckte sie die übrigen sieben Hausbewohner. Die Bewohner konnten sich dank der Warnung alle ins Freie retten.Ein 57-jähriger Mann versuchte noch den Brand selbst zu löschen, musste dies aber aufgeben. Er zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu.Den eingesetzten knapp 90 Feuerwehrleuten gelang es dann, das Feuer in den Griff zu bekommen.Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.