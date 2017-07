Fahrtraining in Bamberg: So kommen Post und Bote sicher an

Sieben Uhr morgens in Deutschland: Mitarbeiter der Deutschen Post sortieren in Zustellstützpunkten Briefe und Postkarten, verteilen Pakete auf die verschiedenen Zustelltouren und beladen ihre Dienstfahrzeuge. Auch in Bamberg und dem Landkreis heißt es dann "Abfahrt!", wenn knapp 200 gelbe Post-Fahrzeuge täglich von den Stellplätzen in der Region rollen.



Damit anschließend in den engen Gassen der Weltkulturerbestadt und in ländlichen Gebieten Autos und Fahrern nichts passiert, veranstaltet der Stützpunkt Bamberg seit Oktober 2016 regelmäßig Fahrsicherheitstrainings für die Postboten.



Zentimeterarbeit in der Domstadt

Im Rahmen des dritten Verkehrstrainings für den Großraum Bamberg testeten 16 Brief- und Paketzusteller am Montag auf Einladung ihres Arbeitgebers das eigene Können hinterm Steuer. Hintergrund seien primär die erschwerte Mobilität für Postboten in der Domstadt, erklärte Micha Jahreis, Betriebsleiter der Niederlassung in Bamberg. Schmale Straßen wie im Sandgebiet würden ihm zufolge eine pendantische Genauigkeit bei der Fahrweise der Postboten erfordern.



Im städtischen Verteilgebiet seien nach Jahreis täglich durchschnittlich 70 Bedienstete der Deutschen Post auf den Straßen unterwegs. Einer von ihnen ist Tobias Braun, dessen Einsatzbereich um den Babenbergerring liegt. "Dort oben" würde es vom Verkehrsaufkommen erträglich sein, doch "umso näher man in die Stadt reinkommt, desto enger wird es", stellte der 23-Jährige fest.



Einen Slalomparcours und diverse Einparkübungen mussten die Lehrgangteilnehmer meistern. Hilfestellungen erhielten sie durch Trainingsleiter Georg Schafenhauser. Er merkte an, dass vor allem das Rückwärtsfahren vielen schwer falle.



Außerdem entstünden eine Vielzahl an Schäden durch das Übersehen von kleinen Mauern oder Steinen. Auch das Wegrollen bei gelöster Handbremse und das Ausbleiben des "Rückwärtspiepers" im Leerlauf würden selbst Berufskraftfahrer immer wieder überraschen. In den Lehrgängen zur Fahrsicherheit gehe es besonders um das richtige Einschätzen der eigenen Fähigkeiten und der Fahrzeug-Ausmaße.



Risikopotenzial auf dem Land

Während die ersten Postboten das Wenden mit dem knapp fünf Meter langen Dienstauto auf beengtem Platz übten, schaute Ulrike Galuschge lieber vom Rand aus zu. Die 48-Jährige ist seit vier Jahren im Zustellstützpunkt Hirschaid angestellt. Im Alltag würde sie nicht in einem derart beengten Gebiet wenden. "Da bin ich zehn Mal gelaufen, bevor ich ewig rangiere und Blut und Wasser schwitze", äußerte sich Galuschge. Sie ist nach eigenen Angaben mit ihrem Arbeitsplatz im Landkreis Bamberg völlig zufrieden, da es dort auf den Straßen ruhiger zugehe.



Auch Carola Geyer, seit 1986 bei der Deutschen Post angestellt, mag die Arbeit als Zustellerin im ländlichen Geiselwind, da man sich dort untereinander kenne. "Der Führerschein ist schon lange her", ließ Geyer durchblicken. Gerade deshalb empfände sie die Wiederholung grundlegender Fahrtipps als essenziell für den Berufsalltag.



Theoretische Grundlagen

Während die sechsköpfige Gruppe um Ulrike Galuschge und Carola Geyer versuchte, den orangefarbenen Pylonen durch planvolles Lenkraddrehen, Feingefühl für den Kupplungsschleifpunkt und den stetigen Blickwechsel zwischen Außen- und Rückspiegel auszuweichen, analysierten die anderen Teilnehmer im Theorieteil Ursachen und Vorbeugungsmöglichkeiten bereits erlebter Vorfälle.



Das Fahrsicherheitstraining sei jedoch keinesfalls als Bestrafung zu sehen, betonte Micha Jahreis. Viele der Teilnehmer würden präventiv an dem Angebot teilnehmen. Nach der Selbstreflexion über das Fahrverhalten, welches den Unfall verschuldet hatte, besprachen die Teilnehmer im Plenum, was man in der jeweiligen Situation hätte besser machen können. Gert Dehler, Geschäftsführer der gleichnamigen Risiko-Management-Firma, betonte den Mehrwert an Wissen, den die Brief- und Paketzusteller aus dem Tag mitnehmen könnten.

Ihm sei die Erkenntnis bei jedem Einzelnen wichtig, dass sich der Schaden hätte vermeiden lassen. "Uns geht es um den Menschen. Ich möchte, dass die Leute mit zehn Fingern auf die Arbeit gehen und mit zehn Fingern gesund wieder nach Hause kommen", sagte Dehler. Ihm sei dabei aber wichtig, dass niemand bloßgestellt werde. "Wir sind Menschen, wir machen Fehler."

Als besonders negativ stellte er den alltäglichen Zeitdruck der Postzusteller dar. Statt in erster Linie die Sicherheit für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, stünden Gedanken wie "schnell, schnell" im Vordergrund. "Das sehen wir nicht nur in Bamberg, das ist überall so", äußerte der Fahrtrainer eine generelle Beobachtung.