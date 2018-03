Erzbischof Schick: "Terror ist menschenverachtend"

"Er hat mit Gott überhaupt nichts zu tun, er ist geist- und herzlos", sagte Schick im Bamberger Dom laut Pressemitteilung. Er verglich laut Vorabmeldung die terroristischen Anschläge von Paris und Brüssel mit dem Erdbeben, von dem die Bibel beim Sterben Jesu berichtet. Auch die furchtbaren und grausamen Kriege in Syrien, Irak, Nigeria und Sudan seien "Erdbeben der Menschlichkeit".





Welt gerate aus den Fugen



Das Erdbeben am Karfreitag habe symbolische Bedeutung, fuhr Schick fort: Wenn Gott getötet werde, gerate die Welt aus den Fugen.



"Wenn Gott, der die Menschen in Gerechtigkeit und Recht, Friede, Solidarität und Liebe zusammenhält, getötet wird, gerät die Menschheitsfamilie aus den Fugen, wird erschüttert, zerstört und tötet sich, wie bei einem Erdbeben."



Aus Gerechtigkeit werde Ungerechtigkeit, aus Recht Unrecht, aus Solidarität werde Egoismus, aus Frieden Krieg und aus Liebe Hass. Karfreitag sei ein Besinnungs- und Bekehrungstag für die Christen mit der Frage, "Wie weit ist Gott in meiner Welt präsent und lebendig durch mich in unserer Welt?"



Der Karfreitag verpflichte die Christen auch, missionarisch zu sein und Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, die ihn noch nicht oder nicht mehr kennen und anerkennen. "Wo Christus lebendig ist und wirkt, ist gutes Leben miteinander möglich, wo er nicht lebendig ist, wird das mitmenschliche und soziale Leben zerstört", so Bischof Schick.





Bedford-Strohm: Hass der Terroristen nicht mit Hass beantworten

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat nach den Terroranschlägen von Brüssel davor gewarnt, Hass mit Hass zu beantworten. Denn dann hätten die "Terroristen gewonnen", sagte der bayerische Landesbischof in seiner Karfreitagspredigt in München. "Niemand unterschätze die Macht der Liebe."



Die Bibel zeige Jesus als den Gekreuzigten, der sich "an die Seite all der Folteropfer der Geschichte stellt" und die Gewalt überwunden habe, sagte Bedford-Strohm laut vorab verbreitetem Manuskript. "Er ist mitten unter denen, die Angst haben, was als Nächstes kommt." Christen lebten von dieser Versöhnungsbotschaft. "Die Welt braucht uns Christen. In Zeiten des Terrors vielleicht mehr denn je."





Kardinal Marx: Angst vor Terroristen darf nicht das Leben bestimmen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat dazu aufgerufen, sich nicht von der Angst vor Terroranschlägen unterkriegen zu lassen. "Wenn wir zulassen würden, dass die Angst unser Leben bestimmt, dann würde der Terror siegen", sagte der katholische Erzbischof anlässlich der Karfreitagsprozession durch die Münchner Innenstadt.



"Im Kreuz Jesu verbindet sich Gott mit allen Leidenden, unabhängig von Hautfarbe, Religion und nationaler Zugehörigkeit", betonte Marx laut vorab verbreiteter Mitteilung. Die Christen setzten daher an Karfreitag und Ostern "ein Zeichen des Lebens, der Liebe und der Verbundenheit miteinander." Jeder Mensch sei ein Kind Gottes - unabhängig von Sprache, Kultur, Herkunft und Religion.