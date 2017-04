Einbruch in Pettstädter Firma - Polizei sucht nach Zeugen

Mit Bargeld entkamen bislang unbekannte Einbrecher am Wochenende aus einem Geschäftsgebäude in Pettstadt (Landkreis Bamberg). Das teilt die Polizei mit und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.



Nach dem Übersteigen des Zaunes gelangten die unbekannten Täter auf das Betriebsgelände einer Firma für Wasser- und Entsorgungsmanagement in der Ohmstraße. Anschließend drangen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Firmengebäude ein.



Dort brachen sie gewaltsam einen Tresor in einem Büroraum auf und stahlen daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie eine Geldkassette, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.



Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tat am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagvormittag, 9.30 Uhr, und Montagmorgen, 5.15 Uhr, stattgefunden haben.



Zeugenaufruf der Polizei

• Wer hat am vergangenen Wochenende, beginnend von Samstagvormittag bis zum frühen Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Ohmstraße im Bereich des Firmengeländes beobachtet?



• Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.