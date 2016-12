Drei Täter erbeuten Handys und Bargeld in Asylunterkunft in Bamberg

Unbemerkt drangen drei Männer etwa gegen 5.50 Uhr in der Asylbewerberunterkunft am Erlenweg in das Zimmer ihrer schlafenden Opfer ein. Sie hatten es auf die Mobiltelefone zweier 24-Jähriger abgesehen und entwendeten außerdem einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, eine Jeans sowie ein Ausweisdokument. Während des Diebstahls wachte einer der Geschädigten allerdings auf und wollte sich sein Mobiltelefon zurückholen.



Um sich im Besitz seiner Beute zu halten, versetzte ihm einer der Täter kurzerhand einen Tritt in den Bauchbereich und flüchtete mit seinen Komplizen. Anschließend hinzugerufene Polizeibeamte der Inspektion Bamberg-Stadt ermittelten schnell zwei der drei Tatverdächtigen und nahmen zwei 23- und 25-jährige Männer wenig später in der Einrichtung fest.



Der Jüngere leistete dabei erheblichen Widerstand. Er und ein Polizist erlitten bei der Festnahme Verletzungen, die sie behandeln lassen mussten. Einen Teil des Diebesgutes fanden die Einsatzkräfte in der näheren Umgebung der Unterkunft wieder und stellten es sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging inzwischen Haftbefehl gegen den 23-jährigen Haupttatverdächtigen. Beamte brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.