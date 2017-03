Festnahme nach Doppelmord in Höfen: Spur führt in den Raum Bamberg

Polizei durchsucht Wohnung im Raum Bamberg





Suche nach weiteren Tatverdächtigen



mit dpa

Nach dem Doppelmord in Höfen (Landkreis Bad Tölz) in Oberbayern, sind die Ermittler im Raum Bamberg fündig geworden. Ein Mann, der zunächst als Zeuge gesucht worden war, wurde inzwischen festgenommen. Vieles spreche dafür, dass der 32-Jährige direkt an der Tat beteiligt war, meldet die Polizei Oberbayern Süd.Die Beamten der Soko Höfen suchten bei ihren Ermittlungen nach der Tat unter anderem nach einem Mann. Dieser wurde am Morgen des 23. Februar, also wohl kurz nach der Tat, an einer Raststätte an der Autobahn Garmisch-Partenkirchen - München (A95) von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.In der vergangenen Woche ergaben sich eindeutige Hinweise darauf, dass der Gesuchte als Mittäter sogar direkt an der Tat beteiligt war. Es handelt sich bei dem Mann um einen 32 Jahre alten Polen. Gewohnt hat er aber im Raum Bamberg. In seiner Wohnung und in der näheren Umgebung stellte die Polizei mehrere Gegenstände sicher, die für die Tat relevant sein könnten. Zwar stehen die Ergebnisse der spurentechnischen Untersuchungen noch aus, die Indizien sprechen aber eindeutig für eine Tatbeteiligung des Mannes.Am Donnerstagnachmittag wurde der 32-Jährige schließlich in Rzesow im Südosten Polens festgenommen. Am Freitag wird er den örtlichen Justizbehördern vorgeführt.Die Fahndung der Polizei im Zusammenhang mit dem Doppelmord sind aber noch nicht abgeschlossen. Nach wie vor suchen die Beamten nach Robert Pludowski . Der 43-Jährige ist weiterhin auf der Flucht und möcglicherweise bewaffnet und gefährlich. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter Telefon 0881/640123 entgegen. Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.In dem Haus in Höfen waren in der Nacht zum 23. Februar eine Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen ermordet worden. Beide waren Bekannte der Bewohnerin. Die 76 Jahre alte Hauseigentümerin war von den Tätern schwer verletzt zurückgelassen worden. Sie war bisher noch nicht vernehmungsfähig.Eine 49 Jahre alte Polin und Ex-Pflegerin der Hausbewohnerin sitzt inzwischen wegen Verdachts der Beihilfe zum zweifachen Mord und versuchten Mord in Untersuchungshaft. Weiterhin gesucht wird nach ihrem Bruder, einem 43-Jährigen. Gegen ihn besteht dringender Tatverdacht, denn seine DNA wurde auf dem Grundstück gefunden. Auch ihn vermutet die Polizei in seiner Heimat.Der grausame Überfall, der auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" aufgerollt wurde, hatte die Menschen in der Region erschüttert. Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp, sprach vor wenigen Tagen von einer "schockierenden und sehr brutalen Tat, die für die Region einzigartig ist" und die das Leben dort ein Stück weit "aus den Fugen gebracht" habe.