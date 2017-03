Diebstahl scheitert: 37-Jährige erkämpft sich Handtasche zurück

Erfolgreich zur Wehr setzte sich am späten Donnerstagnachmittag in Bamberg eine 37-jährige Frau, nachdem ihr eine bislang Unbekannte in einem Verbrauchermarkt die Handtasche entwendete.



Wie die Polizei mitteilte, war die 37-Jährige kurz vor 18 Uhr in dem Einkaufsmarkt in der Forchheimer Straße und wollte mit ihrem Einkaufswagen in den Sanitärtrakt gehen. Hierzu hielt ihr eine jüngere Frau die Türe auf. Als die Dame ihren Wagen an der Frau vorbei schob, griff diese plötzlich die im Wagen liegende Handtasche und flüchtete nach draußen.



Geistesgegenwärtig nahm das Opfer die Verfolgung auf und konnte die Diebin auf dem Parkplatz einholen. Hierbei kam es zu einem Kampf um die gestohlene Handtasche. Letztendlich konnte sich die Eigentümerin wieder in den Besitz der Tasche bringen. Sie zog sich allerdings leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Durch die Auseinandersetzung verlor die jüngere Frau eine Kette und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Damenrad.



Die Diebin ist etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie sprach einheimischen Dialekt und trug vermutliche eine Jeans und ein weißes ärmelloses Top. Besonders auffällig waren Tätowierungen an beiden Oberarmen.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:



• Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Forchheimer Straße beobachtet?

• Wem ist die Frau gegen 18 Uhr aufgefallen?

• Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.