Frankens schönste Bierkeller: Unsere Facebook-Nutzer haben abgestimmt

Hier die Top 10 ihrer Lieblingsbierkeller -biergärten aus Franken:

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Platz 4:

Platz 5:

Platz 6:

Platz 7:

Platz 8:

Platz 9:

Platz 10:

Zum Start der Bierkeller- und Biergartensaison in Franken hatten wir unsere Facebook-Fans nach ihren Lieblingsbierkellern gefragt. Rund 1500 Nutzer haben sich an unserer Umfrage beteiligt. Insbesondere zwei Bierkeller aus dem Landkreis Forchheim lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1. Das besondere: Beide Keller liegen nicht einmal drei Kilometer voneinander entfernt.Bierkeller Brauhaus am Kreuzberg in Hallerndorf-Schnaid, Landkreis Forchheim in Oberfranken: 269 Stimmen.Bierkeller Brauerei Roppelt (Roppelt's Keller) in Hallerndorf-Stiebarlimbach, Landkreis Forchheim in Oberfranken: 252 Stimmen.Spezialkeller in Bamberg, Oberfranken: 102 Stimmen.Schmausenkeller Brauerei Müller in Frensdorf-Reundorf, Landkreis Bamberg in Oberfranken: 96 Stimmen.Gartenkeller Rittmayer in Hallerndorf, Landkreis Forchheim in Oberfranken: 55 Stimmen.Greif's Keller in Forchheim, Oberfranken: 48 Stimmen.Dorfkeller Lieberth in Hallerdorf im Landkreis Forchheim in Oberfranken: 46 Stimmen.(Anmerkung der Redaktion: Der Lieberth-Keller taucht doppelt in der Umfrage auf, nämlich noch einmal auf Platz 11 mit 26 Stimmen. Zählt man diese Stimmen hinzu, kommt der Keller insgesamt auf 72 Stimmen, also auf Platz 5).Kreuzbergkeller Rittmayer in Hallerdorf im Landkreis Forchheim in Oberfranken: 41 Stimmen.Griess Keller in Strullendorf-Geisfeld im Landkreis Bamberg in Oberfranken: 34 Stimmen.Laufer Keller in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Mittelfranken: 30 Stimmen.Ihr Lieblingskeller ist nicht dabei? Weitere Keller und Biergärten in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken finden Sie hier