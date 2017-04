Deutscher Elvis hat seinen größten Fan in Bamberg

von MICHAEL MEMMEL

Und für Schwegler ist das Konzert folglich auch sein größtes Ostergeschenk. Der Vorsitzende des Bamberger Peter-Kraus-Fanclubs hofft, dass die noch verfügbaren Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse ihre Abnehmer finden.



Herr Schwegler, wie wurden Sie zum Peter-Kraus-Fan?

Paul Schwegler: Mit "Mach dich schön" und "Sugar Baby" fing alles an, als diese Hits aus dem Radio dröhnten. Rock'n Roll hat mich schon immer begeistert, aber den Elvis Presley habe ich leider nicht verstanden. So wurde im Alter von neun Jahren Peter Kraus mein Rock'n Roll-Idol. Er brachte den Rock'n Roll nach Deutschland. Sein damaliger Entdecker war die Swing-Legende Hugo Strasser und mit Max Greger ging er auf Tournee. Beide sind Ehrenmitglieder in meinem Peter-Kraus-Fanclub, den ich am 20. Mai 1989 gegründet habe.



Stichwort Fanclub: Wieviele Mitglieder hat er aktuell?

Derzeit hat er über 500 Mitglieder, die aus Deutschland, Österreich ,Schweiz, Holland, Belgien und Schweden stammen. Der Fanclub informiert die Mitglieder über aktuelle Neuigkeiten von Peter, bearbeitet Autogrammwünsche, organisiert Treffen und gemeinsame Fahrten zu Konzerten. Schallplatten, CDs, DVDs, und Film-Plakate werden getauscht.



Was ist das Besondere an Peter Kraus?

Peter ist nach 60 Jahren auf der Bühne ein Ausnahme-Künstler und Multitalent. Im Showbusiness ist er zuhause wie kein anderer. Auch als Schauspieler und Entertainer macht er eine Top-Figur. Unermüdlich arbeitet er an seiner Musik, den Texten und an der Choreographie in seinen Konzerten. Peter ist in all den vielen erfolgreichen Jahren stets bescheiden und publikumsnah geblieben. Auch im Privatleben zeigt Peter seine Vielseitigkeit: Er malt, repariert Oldtimer und fährt Rallyes, spielt Golf, fährt Wasserski und ist auch als Weinbauer tätig. Er ist einfach ein glücklicher und zufriedener Typ - und das strahlt er auch aus. Nur so lassen sich sein Charme und seine Anziehungskraft erklären. Peter sagte mal zu mir : "Pauli, wer im Leben glaubt, dass er schon was ist, der kann nichts mehr werden." Ja, das ist eben Peter Kraus.



Wie viele Konzerte haben Sie von ihm schon erlebt?

Die kann ich ich schon gar nicht mehr zählen. Allein bei seiner Abschieds-Tournee habe ich Peter bei mehr als 70 Konzerten begleitet, und dies tue ich schon seit dem Jahr 2002. Jedes seiner Konzerte ist ein einmaliges und großartiges Erlebnis. Peter ist der deutsche Elvis, der "deutsche King of Rock'n Roll".



Auf was freuen Sie sich beim Auftritt am Ostersonntag?

Besonders freue ich mich, dass es mir in gemeinsamer Zusammenarbeit wieder mal gelungen ist, dass Peter Kraus in meiner Heimat Stadt Bamberg ein Konzert gibt. Ich wünsche mir ein ausverkauftes Konzert und einen unvergesslichen Abend für alle musikbegeisterten Konzertbesucher. Keep on Rockin!