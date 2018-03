Der Weiße Ring hilft

Der Verein wurde 1976 in Deutschland unter anderem von dem Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann ("Aktenzeichen XY ungelöst") in Mainz gegründet, wo er seinen Sitz hat und in das Vereinsregister eingetragen ist. Die nach eigenen Angaben "überparteiliche und unabhängige private Bürgerinitiative" hat in Deutschland etwa 3000 ehrenamtliche Helfer in 420 Außenstellen und rund 50 000 Mitglieder. Bundesvorsitzende ist seit Oktober 2010 Roswitha Müller-Piepenkötter, die frühere nordrhein-westfälische Justizministerin (CDU).Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Stiftungen sowie Zuweisungen von Geldbußen und nimmt keine öffentlichen Mittel in Anspruch. Nach dem deutschen Verein wurden Landesverbände in Österreich, Luxemburg, in der Schweiz, Ungarn und Tschechien gegründet.