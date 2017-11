Der Weihnachtsmarkt in Bamberg ist eröffnet

Die letzten Wochen vor Weihnachten gehören für viele Menschen zur schönsten Zeit des Jahres. Dazu tragen auch die Weihnachtsmärkte bei. Seit heute Abend (24.11.16) hat der Bamberger Weihnachtsmarkt seine Türchen am Maxplatz geöffnet und lädt zum Verweilen und Bummeln ein.Die Eröffnung übernahm traditionell Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zusammen mit dem Christkind. Musikalisch wurden sie unterstützt vom Blasmusikverein Don Bosco und dem Kinderchor der Rupprechtschule. "Der Bamberger Weihnachtsmarkt ist Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern und braucht sich hinter größeren und populäreren Weihnachtsmärkten nicht zu verstecken", betonte Starke.Mit über 70 verschiedenen Buden auf mehr als 600 Metern Länge bietet der Markt einen Branchenmix. Die Palette reicht von Glühwein über Weihnachtsfiguren und bunten Sternen sowie finnischem und Bamberger Honig bis hin zu warmen Schals und Weihnachtsmützen. Ferner findet sich jeweils mittwochs am 30. November, 7. Dezember sowie am 14. Dezember um 15 Uhr der Nikolaus bei der Krippe ein und wird kleine Geschenke an die Kinder verteilen.Nicht mehr geben wird es heuer nach vielen Jahren die tägliche Verlosungsaktion. Dafür haben die Marktbeschicker beschlossen, ehrenamtlich tätige Institutionen und sozial benachteiligte Menschen der Region mit dem Weihnachts-Max-Taler zu unterstützen. Dieser entspricht dem Gegenwert von zwei Euro und kann von den Beschenkten auf dem gesamten Weihnachtsmarkt eingelöst werden.Der Weihnachtsmarkt findet noch bis 23. Dezember statt und hat Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. An den Sonntagen lädt er von 11 Uhr bis 20 Uhr zum Verweilen ein. Und am Samstag, 3. Dezember, zur langen Einkaufsnacht, besteht sogar die Möglichkeit zum Besuch bis 24 Uhr.