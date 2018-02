Das Wochenende in Franken: Kulturfestival, Pfingstmarkt & Würzburger Weindorf

Das sind die Wochenendtipps für Franken:





Kontakt - Das Kulturfestival in Bamberg

Was: Auch dieses Jahr wird die ehemalige Lagarde-Kaserne in Bamberg mit Kontakt - Das Kulturfestival wieder zum kulturellen Zentrum. Live-Musik, Kunstausstellungen, Film- und Theatervorführungen, Workshops und Vorträge stehen auf dem Programm. Beim Familienprogramm im Zirkuszelt können sich auch die jungen Festivalgäste austoben und kreativ werden.

Wann: 25. bis 28. Mai 2017

Wo: Lagarde-Kaserne, Weißenburgstraße 1 in Bamberg

Eintritt: frei

Africa Festival in Würzburg

Was: Das Africa Festival in Würzburg bietet auch dieses Jahr zahlreiche Konzerte mit afrikanischen und karibischen Klängen. Auf dem Basar mit Kunst- und Gebrauchsgegenständen, afrikanischen Speisen und Getränken, dem Handwerkermarkt, beim Kinderprogramm, im Arte Kinozelt und bei verschiedenen Ausstellungen können Besucher die afrikanische Stimmung genießen.

Wann: 25. bis 28. Mai

Wo: Talavera Mainwiesen, Mainaustraße 1 in Würzburg

Eintritt: Tagesticket im Vorverkauf 34 Euro, an der Abendkasse 40 Euro

Pfingstmarkt in Bayreuth

Was: Beim traditionellen Pfingstmarkt in Bayreuth bieten 40 Händler aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet an vier Markttagen ein vielfältiges Sortiment an Waren an. Das Angebot reicht von kulinarischen Spezialitäten über Haushalts-, Leder- und Korbwaren bis hin zu Spielzeug und Blumen.

Wann: 27. bis 30. Mai 2017, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, Montag und Dienstag 10 bis 19 Uhr

Wo: Fußgängerzone Maximilianstraße in Bayreuth

Eintritt: frei

Internationales Puppen-Festival in Neustadt bei Coburg

Was: Als größtes Festival der Welt für antike Puppen, Teddybären und Eisenbahnen, stellt das internationale Puppenfestival in Neustadt bei Coburg viel mehr als eine Veranstaltung für einen kleinen Kreis von Spezialisten aus dem Puppensektor dar. Gepaart mit dem Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis für zeitgenössische Puppenkunst, ist das Festival ein Event für Fachpublikum, Künstler, Puppen- und Spielzeuginteressierte, Sammler und Liebhaber, wie auch für puppeninteressierte Touristen.

Wann: 21. bis 28. Mai 2017

Wo: Frankenhalle, Wildenheider Straße in Neustadt bei Coburg

Eintritt: frei

Würzburger Weindorf

Was: Inmitten einer prachtvollen Kulisse berühmter Bauwerke wird beim Würzburger Weinfest ein reichhaltiges Sortiment fränkischer Schoppen- und Bocksbeutelweine aller Qualitäts- und Prädikatsränge angeboten. Auch das kulinarische Angebot, bevorzugt aus heimischen Frisch- und Naturprodukten, lässt keine Wünsche offen.

Wann: 24. Mai ab 17 Uhr bis 05. Juni 2017, Ausschank täglich von 11 bis 23:30 Uhr

Wo: Marktplatz in Würzburg

Eintritt: frei

Mittelmeerfilmtage in Nürnberg

Was: Auch in diesem Jahr sind die Mittelmeerfilmtage wieder zu Gast im Hof des Museums Tucherschloss in Nürnberg. Das Mobile Kino e.V. zeigt ein abwechslungsreiches Programm, das eine gelungene Mischung der Anrainerstaaten des Mittelmeers widerspiegelt.

Wann: 25. Mai bis 03. Juni 2017

Wo: Innenhof des Tucherschlosses, Hirschelgasse 9-11 in Nürnberg

Eintritt: 7 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse

Coburger Designtage

Was: Die Studierenden der Fakultät Design an der Hochschule Coburg sowie ihre Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft verwandeln die Stadt in eine Bühne für Formen, Farben, Produkte, Materialien, Ideen und Visionen. Der Albertsplatz und der Marktplatz werden in das Programm genauso einbezogen wie leer stehende Ladenlokale. Außerdem dürfen sich Gäste auf eine Ausstellung von Projektarbeiten der Fakultät Design freuen.

Wann: 23. bis 28. Mai 2017

Wo: Güterbahnhof in Coburg

Eintritt: frei

Umsonst und Draußen in Fürth

Was: Das "Umsonst & Draussen"-Open Air am Lindenhain in Fürth bietet an zwei Tagen auf der großen Bühne Bands verschiedener Genres abseits des Mainstreams. Kleinere Akustikshows sind auf der kleinen Stage der "Homies und Spasten" zu sehen.

Wann: 26. bis 27. Mai 2017

Wo: Lindenhain, Kapellenstraße 47 in Fürth

Eintritt: frei

