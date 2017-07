Das Wochenende in Franken: Afrikatage, Kiliani-Volksfest und Franco

Franco in Bamberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Zum fünften Mal findet in Bamberg die Franco, eine Cosplay Convention, statt. Dann wird es bunt, schrill und ausgefallen - die Kostüme der Cosplayer sind immer besonders. Programmpunkte sind unter anderem verschiedene Workshops und Bühnenshows, ein Zeichenwettbewerb, Live Games und ein Cosplayball am Abend.Samstag, 8. Juli 2017, ab 11 UhrKonzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 BambergAn der Tageskasse: Con-Tickets 8 Euro, Kombi-Tickets 15 EuroBayreuth feiert am Wochenende das Bürgerfest. Zu den Attraktionen gehören Livemusik und Tanz über Kunst und Kultur bis hin zu Spielen für Kinder und Erwachsene.Freitag, 7. Juli bis Sonntag 9. Juli 2017, ab 17 UhrHistorisches Zentrum Bayreuths, 95444 BayreuthfreiAuf dem Kiliani-Volksfest gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte und ein großes Bierzelt. Am Samstag beginnt ab 12.30 Uhr der "Große Kiliani-Festumzug" mit rund 2200 Teilnehmern von der Residenz über die Fußgängerzone zur Talavera. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Kiliani-Festgottesdienst im Festzelt.Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 23. Juli 2017Talavera, 97082 WürzburgfreiKonzerte, Open-Air-Kino, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett und darstellende Kunst gibt es an den Kulturtagen an verschiedenen Orten in Aschaffenburg zu sehen. Am Samstag findet im Rahmen der Kulturtage auch die Museumsnacht statt.Donnerstag, 29. Juni bis Sonntag, 9. Juli 2017Aschaffenburgje nach Veranstaltung unterschiedlichDieses Wochenende beginnen die Afrika-Tage in Nürnberg. Am Samstag kann man dort ein Open-Air-Kino besuchen. Sonntag gibt es einige Ausstellungen und Informationsstände unter dem Thema " Afrika und Europa - zwei Kontinente begegnen sich".Freitag, 7. Juli bis Samstag, 22. Juli 2017Villa Leon & andere Veranstaltungsorte, Philipp-Koerber-Weg 1, 90439 NürnbergOpen-Air-Kino: 8 Euro, 6 Euro mit Ermäßigung, 4 Euro mi Nürnberger PassAm Wochenende wird das Hainbad in Bamberg zum Kino. Am Freitag kann "Schweinskopf al dente" und am Samstag "Willkommen bei den Hartmanns" geschaut werden. Sonntag läuft der Film "Plötzlich Papa".Samstag, 1. Juli bis Sonntag, 9. Juli 2017Hainbad in Bamberg, Mühlwörth 18a 96047 BambergNormal: 9 Euro, Studenten und Schüler: 8 Euro, Schwerbehinderte: 7 EuroAm Wochenende feiern die Ansbacher Kirchweih und bieten Festbetrieb, Musik und Auftritte. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 14 Uhr und um 19 Uhr spielt die Partyband Ed´lstoff . Sonntag beginnt der Festbetrieb schon ab 12 Uhr. Um 15 Uhr treten die Franken Nights Cheerleader auf und ab 18 Uhr findet das Bürgerschießen statt.Donnerstag, 6.Juli bis Mittwoch, 12. Juli 2017Festplatz Hofwiese, 91522 AnsbachfreiDie Stadt Schwabach lädt am Samstag alle Bürger im Stadtpark zum Picknick "Sommerglanz" ein, zur Feier des runden 900. Stadtjubiläums.Samstag, 8. Juli. 2017, ab 14 UhrStadtpark, 91126 SchwabachfreiDie Gemeinde Steinbach am Wald im Landkreis Kronach feiert Kirchweih. Am Samstag ist ab 20 Uhr "Party bis die Tracht kracht" mit den Wickendorfer Musikanten. Am Sonntag beginnt der Tag mit einem Frühshoppen um 8.30 Uhr. Am Nachmittag geht es weiter mit dem Plantanz und am Abend ab 19 Uhr gibt es Stimmung mit DJ Super.Freitag, 7. Juli bis Montag, 10. Juli 2017im Festzelt an der katholischen Kirche, 96361 Steinbach am Waldfrei, freiwillige Spende