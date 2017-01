Das Jubiläumsjahr ist eingeläutet

Hell erleuchtet waren Kirche und Rathaus, die das Zentrum Kemmerns bilden, am diesjährigen Silvesterabend. Hunderte Kemmerner jeden Alters, besonders aber viele junge Leute folgten der Einladung der Gemeinde auf den Kirchplatz, um gemeinsam bei flotter Partymusik in das Jubiläumsjahr 2017 hineinzufeiern. Denn Kemmern gedenkt in diesem Jahr seiner ersten Erwähnung vor 1000 Jahren.



So konnte Bürgermeister Rüdiger Gerst kurz vor Mitternacht auf dem vollständig gefüllten Kirchplatz die Bürgerinnen und Bürger begrüßen und eröffnete das Jubiläumsjahr. Zum ersten Mal wurde das eigens gebraute Jubiläumsbier "Camerin" der Brauerei Wagner ausgeschenkt. Kurz vor Mitternacht erschienen auf einer Leinwand Bilder aus vergangenen und aktuellen Zeiten, ehe man nach einem lautstarken Countdown der letzten zehn Sekunden das Jubeljahr mit vollem Glockengeläut, einem Gläschen Sekt, Umarmungen, Glückwünschen und einem langen bunten Feuerwerk willkommen hieß.



Rüdiger Gerst wies auch auf die 25 Veranstaltungen hin, die aus diesem Anlass vom Festausschuss unter der Leitung von Hans-Dieter Ruß geplant sind. Das zentrale Festwochenende mit Festgottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick, Festabend und großem Zapfenstreich am Samstag sowie Festumzug am Sonntag wird am 1. und 2. Juli sein. Als Redner beim Festabend wird Staatsminister Markus Söder erwartet. Daneben gibt es über das ganze Jahr hinweg Konzerte, Kabarett, Theater, ein Open-Air auf dem Kirchplatz am 3. Juni mit Bigband, Feuershow, Comedy und Jonglage, eine Beachparty am 29. Juli am Baggersee und vieles mehr.



Hollfeld startet Festjahr musikalisch

Auch in Hollfeld steht das Jahr 2017 steht im Zeichen der 1000 Jahr-Feier der Stadt. Das Fest- und Jubiläumsjahr wurde am Neujahrstag feierlich mit einem festlichen Konzert für Bläser und Orgel als Programmteil der Pfarrei Hollfeld im Rahmen der vielen, über das Jahr verteilten Festlichkeiten eröffnet. Stadtpfarrer Monsignore Bernhard Simon begrüßte in der voll besetzten Stadtpfarrkirche die Besucher mit einem Neujahrsgruß, verbunden mit guten Wünschen für das Jubiläumsjahr.



Das musikalische Programm wurde von dem erst eineinhalb Jahre jungen Blechbläserquintett "Terzo Brass", vom Stadtpfarrorganist und Kantor Thomas Lorenz an der Orgel und Peter Brendel an den Pauken mitgestaltet. Mit strahlend barocken Bläserklängen, Musik aus Renaissance und Romantik, fetzigen, modernen Spirituals und Gospels sowie heiter besinnlichen Orgelwerken führten Klaus Hammer und Thomas Lorenz durch das Programm. Aufgeführt wurden untere anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Friedrich Händel, Procol Harum und John Newton, so z.B. die Feuerwerksmusik, Nun danket alle Gott, A Whiter Shade of Pale und Amazing Grace. Immer wieder wurde vom begeisterten Publikum applaudiert. Ohne eine Zugabe konnten sich die Musiker bei stehendem Applaus nicht verabschieden.



Bürgermeisterin Karin Barwisch bat die Besucher in ihrem Neujahrsgruß, die zahlreichen Festveranstaltungen im Jubiläumsjahr so gut zu besuchen wie das Neujahrskonzert. Zu den Veranstaltungen, die ganz im Zeichen des Jubiläums stehen, gehören etwa der große Faschingsumzug am 28. Februar (Motto: 1000 Jahre Narren), eine "Archäologische Jubiläumsausstellung" in der Gesamtschule vom 28. April bis 29. Oktober, das Theaterspektakel "1000 Jahre Holevelt" am 1. und 2. Juli, ein Tag der Landwirtschaft mit Ausstellung von historischen und modernen Landmaschinen am 9. Juli und ein Festakt zum Jubiläum mit dem Schirmherrn, Staatsminister Markus Söder und einem Vortrag "Burg-Civitas-Stat" von R. Konrad.