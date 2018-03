Chefarzt-Prozess in Bamberg: Verteidiger halten Schlussvortrag

Im Prozess gegen einen früheren Chefarzt, der im Klinikum Bamberg mehrere Frauen vergewaltigt haben soll, wird am Mittwoch (9.00 Uhr) die Verteidigung ihre Plädoyers vor dem Landgericht Bamberg vortragen. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche für den Angeklagten die Höchststrafe von 15 Jahren Haft gefordert - vor allem wegen schwerer Vergewaltigung. In der Anklageschrift hatte die Behörde dem Mann einfache Vergewaltigung vorgeworfen.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Chefarzt vor, am Klinikum Bamberg mehrere Frauen vergewaltigt zu haben. Der Mann steht seit April 2015 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor Gericht. Laut Anklage soll er im Krankenhaus Frauen betäubt und sich an ihnen vergangen haben. Zudem machte er laut Anklage die Patentochter seiner Frau betrunken und filmte sie auf dem Bett liegend in einem Hotelzimmer. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er sagt, er habe neue Behandlungsmethoden gegen Beckenvenen-Thrombosen erproben wollen.



Die Schlussvorträge in dem sogenannten Chefarzt-Prozess werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten - auch am Mittwoch. Das Urteil allerdings wird der Richter öffentlich verlesen. Es könnte am 12. Oktober gefällt werden, aber auch der 17. Oktober wurde ins Spiel gebracht.