Burgebrach: Verkäuferin erwischt Kaffee-Dieb und wird leicht verletzt

Ein unbekannter Ladendieb konnte am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Treppendorfer Straße in Burgebrach, beobachtet werden, wie er mehrere Packungen Kaffee in seine mitgeführte Laptoptasche verstaute. Dies berichtet die Polizei.



Als er den Kassenbereich ohne Bezahlung passierte, sprach ihn die Filialleiterin an. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte, schubste der Dieb die Frau zur Seite, warf seine Beute auf den Boden und flüchtete.



Polizei bittet um Mithilfe

Durch den Angriff erlitt die Angestellte leichte Verletzungen. Wer kennt den Flüchtenden, der wie folgt beschrieben wird: ca. 175 cm groß, schlank, osteuropäisch, rotblond, extrem kurz rasierte Haare und Bart.



Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. Nr. 0951/9129-310.