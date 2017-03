Breitengüßbach lockt mit Rockvielfalt

"Besonders lockere Stimmung"





Sie heißen "Endlich Schlechte Musik" oder "Katastrophen-Kommando": 14 Rock-, Punk- und Metal-Bands zumeist aus Franken stürmen am Freitag und Samstag die Bühne der Gemeindeturnhalle Breitengüßbach. Dort findet bereits zum zweiten Mal das Festival "Güßbach rockt" statt. Ziel der Veranstaltung ist es, kleinere Musikgruppen zu fördern.Bei "Güßbach Rockt 2017" handelt es sich um eine private Veranstaltung, die von Alexander Seifert (16) und seinem Vater Stefan Zimmermann (47) vorbereitet wird. Die Organisation von Räumlichkeiten, Technik und Verpflegung übernimmt Alexander selbst. Um die vertraglichen Angelegenheiten kümmert sich sein Vater. Auf die Idee ein solches Festival auf die Beine zu stellen, kam Alexander vor zwei Jahren durch den Besuch des Festivals "Rock at Hall" in Hallstadt."Die Musikband "Birth of the Wicked" sorgte letztes Jahr für besonders lockere Stimmung", erinnert sich der 16-Jährige an die Premiere im vergangenen Jahr. "Die Leute tanzten, viele sogar in T-Shirts der Musikband. Da die Gruppe gerade erst seit einem halben Jahr existierte, war es für mich eine Überraschung, dass so viele kamen. Umso mehr sind wir gespannt wie es dieses Jahr wird."Der Einlass in der Gemeindeturnhalle Breitengüßbach, Am Zentrum 1, beginnt am Freitag um 18.30 Uhr und am Samstag um 17 Uhr. Die Konzerte starten um 19 bzw. 17.20 Uhr. Kinder unter 16 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Jugendliche ab 16 Jahren ist der Aufenthalt bis 0 Uhr gestattet, wer länger bleiben möchte, muss von einer erziehungsbeauftragten Person begleitet werden.Der Erlös geht an den Flüchtlingsverein "Freund statt fremd". Tickets gibt es online unter tickets.stagelink.com/t/guessbach-rockt-festival-2017-breitengussbach und im Friseursalon Angermeyer, Baunachstraße 1, sowie an der Abendkasse.EinlassBroken WaterVielen wird der Name (noch) nicht viel sagen, was daran liegt, dass die Band in Breitengüßbach den ersten Gig unter neuem Namen spielen wird! Die Rock-, Pop- und Alternative-Cover-Band trat vorher unter dem Namen "Mllenium Artists" auf, und besteht mit Hendrik Reuß, Alina Chaoui, Hendrik Thielsch und Jan Weyrauch aus vier Musikern, die vielen in der Bamberger Musikszene bereits ein Begriff sind.Endlich Schlechte Musik"Kleine Menschen - kleine Glieder" lautet der Titel einer der zahlreichen eigenen Songs der Nürnberger/Erlanger Punkrock-Band. Die Gruppe spielt eine Mischung aus deutschsprachigem Punk und Rosettencore und rockt seit April 2014 Bühnen in ganz Deutschland. Lauf, Erlangen, Augsburg, Berlin u.v.m. wurden bereits bespielt. Nun kommt auch Breitengüßbach hinzu.AsslnDie Walsdorfer Hard-/Punkrock-Band ist dieses Jahr bereits zum zweiten mal dabei. Die Band präsentiert anspruchsvolle Texte und Melodien, die zum Trinken, Pogen, Nachdenken und Weitermachen verleiten. Vor hunderten von Leuten stellten sie 2012 ihre erste EP sowie ihr Debut-Album "Leben auf Bewährung" vor.AngizDie Kronacher Indie-Pop Band wurde im Januar 2015 gegründet. Die Band wird aufgrund ihrer Mischung aus rockigen Elementen gemixt mit Pop und Sprechgesang als softere Version von Kraftklub angesehen. Die Band belegte bei der R.I.O. - Rock in Oberfranken-Clubtour 2016 den zweiten Platz! Neben der RIO-Clubtour haben die vier Jungs bereits viele weitere Live-Erfahrungen sammeln können, wie beispielsweise bei Rock@Hall 2016 oder auf dem Your Stage 2 Festival.Dead and Stoned (Headliner)Die dreiköpfige Hardrock-Band stammt aus Kulmbach und "ist ein Versprechen, an diejenigen diebis heute nicht vergessen haben, für was Rock'n'Roll steht: Natürlich für laute Gitarren, pumpendeDrums und einen herzzerreißenden Gesang. Aber auch für eine Lebenseinstellung, die bis heutenichts von ihrer Ursprünglichkeit und Wahrheit eingebüßt hat!" Schon bald nach ihrer Gründung erscheint ihr Debut-Album "Of Hard Bones And Travelled Hearts", das auf eine Reise mit ungewissem Ausgang einlädt und bei dem "Hard Rock" auf den Fahnen steht! Dead and Stoned ist Sieger der diesjährigen R.I.O. - Rock in Oberfranken Clubtour. Die Band spielte auf zahlreichen kleinen und größeren Shows. So waren sie unter anderem bei Rock im Wald oder auf dem Sticky Fingers Festival zu sehen.Mega-Hosen-Aftershow-Party mit dem Katastrophen-KommandoNach der Wahnsinns-Show im letzten Jahr war klar: Die müssen wieder her! Die Band rockt treu nach dem Motto "Wir schwitzen den Lärm aus uns heraus!" und präsentiert alte und neue Songs aus über 34 Jahren "Die Toten Hosen". Von "Opel Gang" oder "Verschwende deine Zeit" über Klassiker wie "Hier kommt Alex" bis hin zu neuen Liedern wie "Ballast der Republik" und "Altes Fieber" ist alles dabei aus dem Reportoire, der erfolgreichsten deutschen Liveband.EinlassHaters ParadiseDie 2009 gegründete Band stammt aus Neresheim und spielt Death Metal. Bekannt ist die Band unter anderem durch ihre grandiosen Live-Auftritte sowie aus Videos der beiden Metal-YouTuber DarkSiffler und Der Dunkle Parabelritter. Einer der bekanntesten Songs lautet "Peace is for Weak".In ChainsDie Veitsbronner Band präsentiert eine abwechslungsreiche Mischung aus dem Metalbereich mit Einflüssen aus dem Hard Rock, wobei starke Akzente durch einen Mix aus Screaming, Growling sowie ausgeprägten Clear Parts gesetzt werden. Die Texte der vier Musiker, die sich keiner bestimmten Richtung unterordnen wollen, behandeln Themen aus dem Leben sowie frei erfundene Geschichten in Deutsch und Englisch. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 spielte die Band auf zahlreichen Konzerten, wie z.B. dem Bamberger New Years Asylum Festival 2016.VarusDie Bamberger Epic-Bombast-Metal-Band wurde im Jahr 2010 unter dem Namen Benjaxed gegründet. 2012 entschied man sich die Cover-Schiene endgültig zu verlassen und lediglich eigene Songs zu produzieren. Der Name wurde nun von Benjaxed in Varus geändert. " Der neue Name nimmt Bezug auf die Schlacht am Teutoburger Wald bzw. den Anführer der römischen Legionen, der sich auf dem Schlachtfeld das Leben nahm und somit als Sinnbild des zurückgedrängten Imperiums durch die germanischen Naturstämme fungiert. " Die Band bietet einen leidenschaftlichen, epischen Sound, bei dem sich Orchestrationen mit finsteren Gitarrenklängen und einem breitgefächertem Bass verbinden, der alles von Generalbass bis Funk in die Musik einfließen lässt. Aktuell arbeitet die Band an ihrem zweiten Album.Birth of the Wicked (CD-Release-Show)Der Name "Birth Of The Wicked" ist den Besuchern des letzten Jahres bereits ein Begriff, da die Band dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Breitengüßbach auftreten wird. Die Band spielt Rock und Grow/Metal, aber klammert sich nicht an einem Genre fest, sondern lässt auch Elemente anderer Richtungen miteinfließen. Das Feeling ist für die Band von besonderer Wichtigkeit. Erstmals zu sehen war die Band auf dem Leave Us Kids Alone Festival VI im Juli 2015 am DG in Bamberg, auf dem sie zum gefeierten Gig des Abends wurde und den Metal-Fans im Gedächtnis blieb.Missing AveryDie Bamberger Nu-Metal-Band wurde im Jahr 2013 gegründet. Ein abwechslungsreicher Mix aus Nu Metal, Post-Hardcore, und Alternative sorgen für gute Stimmung und bringen das Publikum zum Schwitzen. Durch ihren ungewöhnlichen Mix verleihen sie jedem ihrer Songs etwas einzigartiges. Ihre Musik vereint die alte Schule mit neuen Musikstilen. Im Januar 2015 veröffentlichten sie bei Rock@Hall ihre erste EP. Die Band spielte bereits auf zahlreichen Festivals und Konzerten und ist nächstes Jahr im März auf ihrer Springbreakdown-Tour zu sehen.SasquatchDie Würzburger Band spielt Death Metal gemixt mit Thrash Metal und einem Hauch Progressive Metal. Die fünfköpfige Gruppe setzt auf Innovation und richtungsweisende Dynamik. Seit ihrem ersten Gig im Januar 2010 spielte die Band mehr als 100 Konzerte im In- und Ausland, unter anderem auf einer Spanien-Tour sowie auf dem Out & Loud Festival, dem Metal Franconia Festival oder dem Umsonst & Draußen Festival Würzburg. Dabei stand die Band mit Szenegrößen wie Amon Amarth, Kreator, Blind Guardian oder Hämatom auf der Bühne.Carnage CalligraphyDie fünfköpfige Modern-Melodic-Death-Metal-Band stammt aus Oettingen und wurde im November 2011 gegründet. Im Oktober 2015 veröffentlichten sie ihre erste EP "End of Days". Bei Carnage Calligraphy treffen brachiale Riffs auf eingängige Melodien und kraftvolle Growls und Screams. Auch Einflüsse aus dem modernen Death Metal sind enthalten.Tell You What Now (Headliner)Die Berliner Progressiv-Metal-Band steht für streighte und abwechslungsreiche, melodiöse und rhythmische Musik. Gegründet wurde die Band im Jahr 2012, in welchem sie auch ihre Debüt-EP "Nuketown Adventures" veröffentlichten. Während sie zahlreiche Shows spielte, arbeitete sie bereits an ihrer nächsten EP "Brotherhood", die im Jahr 2013 erschien. Im darauf folgendem Jahr spielte die Band unter anderem ihre derzeit größte Show auf dem Serengenti Festival vor 10 000 Besuchern. Ebenfalls veröffentlichte die Band 2015 ihr Debüt-Album "Signs Of Life", das sich mit verlorener Lebenszeit, Neubeginn, Perspektivlosigkeit und Auswegen beschäftigt. Im Februar dieses Jahres veröffentlichte sie nun ihr zweites Album "Failsafe - Entropy".