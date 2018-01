Breitengüßbach: Holzstapel auf Terrasse brennt

Ein Sachschaden von 10.000 Euro ist am Freitag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand von gelagertem Brennholz in der Bergstraße entstanden. Die Bamberger Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte gegen 0.15 Uhr das Feuer auf der Terrasse des Hauses und verständigte die Bewohner. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Holzverkleidung wurde beschädigt.



Zeugen, die in der Nacht zum Freitag Wahrnehmungen in der Bergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.