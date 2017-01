Brand in Gewerbegebiet in Bamberg - War es Brandstiftung?

Die Bamberger Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Einsatz "Am Laubanger" ausrücken.Nach Informationen von News 5 wurde die Feuerwehr um kurz vor 23 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Gewerbegebiet gerufen. Bei dem Objekt handelte es sich um ein Bordell, wo die Frauen zu später Stunde noch immer ihrer Arbeit nachgingen. In einem Zimmer im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen, wobei die Flammen sich schnell ausbreiteten und aus den Fenster schlugen.Eine enorme Rauchsäule stand über dem Gebiet und machte die Lokalisierung des Brandobjekts zunächst schwierig. Glücklicherweise hatten es alle Damen geschafft, rechtzeitig das Haus zu verlassen, sodass es keine Verletzten gibt. Der Feuerwehr gelang es schnell die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Das betroffene Zimmer brannte jedoch komplett aus, die übrigen Räumlichkeiten wurden durch den Brandrauch jedoch arg in Mitleidenschaft gezogen.Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Polizei schnell Hinweise darauf, dass das Feuer bewusst gelegt worden war. Noch während die ersten Löschmaßnahmen liefen, sicherten mehrere Streifenwagen die Zufahrten zu dem Gebiet, während weitere Beamte mit Hilfe von Scheinwerfern sich auf die Suche nach möglichen Verdächtigen machten.Zudem begann die Kriminalpolizei sofort damit, Fußspuren im frisch gefallenen Schnee zu sichern. Laut Feuerwehr gab es keine Hinweise in dem Brandzimmer auf einen technischen Defekt, allerdings verwiesen die Einsatzkräfte hier auf die Brandermittler. Diese werden sich vermutlich am Sonntag erstmalig äußern.