Brand in Bamberger Aufnahmeeinrichtung: Ursache geklärt

Der Zimmerbrand in einer Wohnung der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken am Sonntagnachmittag ist aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, entstand das Feuer durch den unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette.Am Sonntag wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Bamberg gegen 14.30 Uhr der Brand in einem Zimmer eines Anwesens im Erlenweg mitgeteilt.Alle der über 60 Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-jähriger Bewohner in dem Zimmer eine brennende Zigarette nicht richtig gelöscht beziehungsweise sicher abgelegt hatte. Durch die Zigarette wurde ein Bett in Brand setzte. Auch der Einsatz eines Brandmittelspürhundes der Polizei untermauerte die Erkenntnisse der Kripobeamten.Durch das Feuer entstanden ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.