Brand in Bamberg: Drei Menschen leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, ging am Sonntag gegen 14.30 Uhr der Notruf über einen Brand in der Aufnahmeeinrichtung im Bamberger Osten ein. In dem Haus leben über 60 Menschen.



Rasch gelang es der Feuerwehr den Einsatzort zu lokalisieren und den Brand, der in einem Zimmer ausgebrochen war, zu löschen. Alle Bewohner waren über die Rauchmeldeanlage alarmiert worden und verließen selbständig ihre Wohnungen. Bei einem Kontrollgang des anwesenden Sicherheitsdienstes erlitten drei Mitarbeiter leichte Verletzungen wegen des starken Rauchs. Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen in einem von zwei Bewohnern genutzten Zimmer.



Der Kriminaldauerdienst der Kripo Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Am Einsatzort waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mitarbeiter der Regierung von Oberfranken kümmern sich vor Ort um die weitere Unterbringung der Betroffenen.