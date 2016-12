Blitzeis: Verletzte und viele Verkehrsunfälle in Oberfranken

Blitzeis: sechs Unfälle wegen Glatteises im Raum Kulmbach





Drei Eisunfälle auf der Autobahn A9 und A70 bei Bayreuth





Blitzeis: Leicht verletzt nach Autounfall bei Rehau





Nur wenige Unfälle nach Blitzeis im Raum Coburg





Eisglätte bei Scheßlitz unterschätzt





Blechschaden im Landkreis Hof





Unfälle aufgrund von Glatteis auch in Unterfranken



Insgesamt ist es bis zum Freitagmorgen in Oberfranken zu 73 Verkehrsunfällen gekommen. Sieben Fußgänger und ein Radfahrer mussten mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.Trotz Unwetterwarnung und aller Vorsicht der Fahrzeugführer musste die Kulmbacher Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt sechs Mal ausrücken, weil mehrere Autofahrer chancenlos gegen das flächendeckend auftretende Glatteis waren, berichtet die Polizei. Sachschäden in fünfstelliger Höhe und eine verletzte Person sind die vorläufige Bilanz.Gegen 22.45 Uhr verständigte der erste Verunfallte die Polizei, weil er mit seinem Pkw bei Schrittgeschwindigkeit gegen ein Verkehrszeichen gerutscht war. Hier hielt sich der Sachschaden noch in engen Grenzen, ähnlich wie bei den folgenden Unfällen, welche lediglich mit vergleichsweise geringem Sachschaden einher gingen.Weniger glimpflich ging schließlich gegen 3.00 Uhr morgens die Rutschpartie eines Bayreuther Lkw-Fahrers ab. Bei der Anlieferung an einem Mainleuser Autohaus verlor er trotz geringer Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Laster, welcher seitlich gegen drei zum Verkauf stehende Autos rutschte. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 14.000 Euro. Während bei diesen Unfällen glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen, war gegen 5.20 Uhr doch noch ein Verletzter zu beklagen. Ein 32-jähriger Kronacher prallte mit seinem VW in Mainleus gegen ein Brückengeländer, anschließend überfuhr er noch ein Verkehrszeichen. Während sein Fahrzeug abgeschleppt werden musste, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die vorläufige Schadensbilanz der Polizei beziffert sich derzeit auf rund 30.000 Euro.Drei Unfälle wegen Glätte bei überfrierender Nässe mussten Streifen der Verkehrspolizei Bayreuth in der Nacht zum Freitag aufnehmen. Zunächst kam ein 51-jähriger Fürther mit seinem Opel auf der Fahrt nach Bayreuth an der Ausfahrt Schirradorf ins Schleudern. Das Fahrzeug schlug in die Mittelschutzplanke ein und kam schließlich totalbeschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Zwischen dem Parkplatz Sophienberg und der Ausfahrt Bayreuth-Süd kam kurze Zeit später ein 34-jähriger Württemberger mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Schließlich verlor eine 43-jährige Schweizerin auf der Fahrt in Richtung Süden bei Bayreuth die Kontrolle über ihren Toyota und krachte in die Betonleitwand. Alle drei Fahrer blieben unverletzt. Sie erhalten in den nächsten Tagen Bußgeldbescheide wegen der nichtangepassten Geschwindigkeit. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro.Das Blitzeis, dass sich am frühen Freitagmorgen auf den Straßen gebildet hatte, wurde auch einem Fahranfänger bei Schwarzenbach zum Verhängnis. In einem Ortsteil fuhr er bergab, als sein Fahrzeug ins Rutschen geriet und gegen einen geparkten Pkw prallte. Dieser wiederum wurde auf ein weiteres abgestelltes Auto geschoben. Dadurch entstand ein Schaden von geschätzten 20.000 Euro. Der 20-jährige Einheimische wurde durch den Unfall leicht verletzt.Von Donnerstag auf Freitag musste die Coburger Polizeiinspektion in Stadt und Landkreis Coburg lediglich vier durch Eisglätte bedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Aufgrund des vorsichtigen und besonnenen Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, kam es in allen Fällen lediglich zu geringen Blechschäden mit einem Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro. Bei den Unfällen wurde glücklicherweise keiner der Insassen verletzt.Nicht angepasste Geschwindigkeit und überfrierende Nässe waren die Ursache eines Verkehrsunfalles am Donnerstagabend zwischen Ludwag und Kübelstein. In einer Linkskurve verlor ein 19-jähriger Mitsubishifahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er schlitterte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Der Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.In Naila ist es ebenfalsl zu einem Unfall aufgrund des Blitzeises gekommen. Eine Fahrerin rutschte mit ihrem Auto die ansteigende Martin-Luther-Straße wieder hinunter, wie sie sie hinauf gefahren ist. Hinter ihr kam ein anderes Auto gefahren und ein Zusammenstoß war unvermeidbar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Landkreis Rhön Grabfeld die Staatsstraße 2288 und rutschte aufgrund von plötzlich auftretender Glätte gegen das Holz-Hinweisschild "Kilianshof". Sie hatte zwar Winterreifen, die aber in diesem Fall wenig nutzten. Der Schaden an Schild und ihrem Pkw beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.