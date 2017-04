"Bis 130 Kilometer habe ich Spaß"

von ANDREAS THAMM

"Ich bin die Steff", sagt Stefanie Leichsenring, fester Händedruck, "Schuhe kannste anlassen." Wegen Urlaub musste sie den Interviewtermin verschieben. Jetzt sind es nur noch drei Tage bis zum Weltkulturerbelauf. Wobei, Urlaub: Stefanie war in Berlin. Dort ist sie 200 Kilometer Rad gefahren und am Tag darauf noch einen Marathon gelaufen. Wenigstens ein bisschen ausspannen im Spreewald war noch drin. Aber trotzdem: Stefanie tendiert zum Extrem.



Zum wievielten Mal läufst du in diesem Jahr beim Weltkulturerbelauf mit?

Stefanie Leichsenring: Es ist mein allererstes Mal, weil wir im Februar letzten Jahres zugezogen sind.



Woher kommst du?

Ich war jetzt 15 Jahre in Stuttgart, komme aber ursprünglich aus der Oberlausitz also Sachsen.



Ich habe gehört, du bist auch Ultraläuferin ...

Ja, genau. Zuerst habe ich angefangen, auf zehn Kilometer zu trainieren, mich dann irgendwann an den Halbmarathon gewagt. Ich war nie eine besonders schnelle Läuferin, eher im Mittelfeld. Mich so richtig zu quälen, um gute Zeiten hinzukriegen, ist nicht so meins. Was ich kann, sind Ausdauerläufe. Dann ging es weiter: 50 Kilometer, der Rennsteiglauf mit 72 Kilometern, dann die ersten Mal 100 Kilometer in Biel, 12-Stunden-Salinenlauf, 24-Stunden-Lauf in Stuttgart, da konnte ich 22 Stunden durchhalten und brauchte dann eine Stunde Pause.

Das Weiteste war letzten August der Mauerweg in Berlin, das sind 100 Meilen, also 160 Kilometer in 22:02 Stunden. Ich glaube, da war ich zehnte Frau und zweite Deutsche, so um den Dreh. Es geht immer weiter, es gibt auch Läufe mit 300 Kilometern. Die Frage ist, wie weit will man das treiben? Inklusive Vorbereitung ist es wirklich zeitintensiv. Man verbringt viele Stunden auf der Strecke. Es gibt Phasen im Leben, das ist das gut. Für mich sind jetzt 100 Meilen genug und ich möchte mich anderen Projekten widmen. Ich möchte gerne Gitarre lernen, das kann ich halt überhaupt nicht! Und ich mache gerade meinen Motorradführerschein. Wenn man die ganz langen Läufe weglässt, hat man dafür mehr Zeit. Was ich mir gar nicht vorstellen könnte, wäre, ganz ohne Sport. Deswegen ist jetzt auch das Triathlontraining sehr gut, da ist der ganze Körper involviert.



Wie hat es denn überhaupt angefangen mit dem Laufen?

Über meine Mutter. Ich habe sie zu ihrem ersten Marathon begleitet, stand da an der Strecke, fand das ganz toll und habe jedem hinterhergeschrien: Ja, komm, gib alles! Du schaffst es! Und dieser Moment, sie ins Ziel laufen zu sehen, war für mich so ergreifend, dass ich dachte: Das willst du auch. Das hat mich inspiriert.



Wie alt warst du da?

Als ich angefangen habe, war ich Mitte 20. Mit 25 bin ich so ein bisschen Laufen gegangen. Mit 27 hatte ich dann schon konkrete Vorstellungen und habe intensiv trainiert. Es war für mich aber nie ein Leistungsdruck. Das Laufen war immer ein Hobby oder eine Möglichkeit abzuschalten. Ich bin auch gerne meinen Arbeitsweg gelaufen, um zu sehen: Du schaffst es, ohne Hilfsmittel. Ich bin nicht auf ein Auto oder Fahrrad angewiesen. Das sind immer Dinge, die kaputtgehen können, das hat immer mit Material und Werkzeug und Kosten zu tun. Aber wenn ich ein paar Laufschuhe anhabe, kann ich diese Strecke auch laufen. Es sei denn, es ist etwas mit mir und selbst dann kann ich noch gehen.



Wenn man 160 Kilometer joggt, ist das dann noch Spaß oder hat es nur noch damit zu tun, es zu schaffen?

Ich würde es für mich so abgrenzen: Bis 130 Kilometer hatte ich Spaß, die letzten 30 hangelt man sich eher von Verpflegungspunkt zum nächsten. Da denkt man, ach komm, das laufe ich jetzt noch durch, damit ich es schaffe. Die letzten 15 Kilometer bin ich schnell gegangen, da war an Laufen nicht mehr zu denken. Es gab aber auch keinen Grund, aufzugeben, ich hatte keine Schmerzen. Es ist nur die mentale Frage: Laufe ich weiter oder nicht? Aber wenn du schon deine Jahresplanung auf diesen Event auslegst und dann gesund am Start stehst - dann weiß man irgendwann, man schafft es.



Wie geht es dir dann, wenn du nach so einer Strecke im Ziel ankommst?

Das Ergreifendste war nach meinem ersten Halbmarathon in Freiburg, da war ich emotional so mit mir beschäftigt, dass mir auch eine Träne kam. Weil ich so stolz war, dass ich das geschafft habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann so eine Strecke laufen würde. Und du weißt genau, wie viel Arbeit und Zeit du reingesteckt hast. Genauso ist es jetzt mit der Gitarre: Es sind ganz einfache Griffe, die ich spiele und das ergibt dann eine Melodie. Und auf einmal wirst du Zeuge davon, dass du etwas hinkriegst, wovon du gar nicht dachtest, dass du es kannst. Da muss ich dann kurz innehalten und begreifen: Der Mensch, der das gerade gemacht hat, bin ich. Das macht mich stolz aber auch ehrfürchtig. Auch ich kann nicht immer sagen, dass ich einen Zehn-Kilometer-Lauf schaffe, es kann so viel passieren. Das Wichtige ist, dass man demütig ist, vor sich und seinem Körper. Die Ziele, die du dir vorher steckst, sind auch meistens genau das, was man schafft. Wenn ich sage, jetzt laufe ich 42 Kilometer, bin ich danach kaputt und kann mir nicht vorstellen, da nocheinmal zehn Kilometer dran zu hängen. Genauso wird es auch beim Weltkulturerbelauf sein. Wenn ich die 21 gelaufen bin, dann ist gut.



Hast du dir für den Weltkulturerbelauf ein Ziel gesteckt?

Ich arbeite im Kulturkinderhaus der Awo in Frensdorf. Und wir haben es hingekriegt, eine Kinderlaufgruppe zu stellen. Mit denen laufe ich zuerst den Bambini-Lauf. Da konnte ich meine Begeisterung fürs Laufen weitergeben. Für mich ist das das Highlight, nicht der Hauptlauf. Das Spannende ist: Die Kinder werden nicht langsamer, wenn sie nicht mehr können, die bleiben dann einfach stehen (lacht). Ich persönlich habe vor, aufgrund der Dinge, die ich im Vorfeld schon gemacht habe, die Strecke zu genießen. Aber wenn dann so die erste Hälfte mit der Altenburg und so vorbei ist, schaue ich schon nochmal, was geht. Ich denke, dass eine Zeit unter zwei Stunden gut wäre.



Bist du die Strecke denn schon gelaufen?

Ja, mit dem Verein und einer Trainingspartnerin zwei, drei Mal. Es ist eine wahnsinnig schöne Strecke. Ich habe schon einige Stadtläufe mitgemacht und hier ist das Besondere, dass man tatsächlich durch die Altstadt kommt. Sonst ist man manchmal bei Events, wo man denkt, die Stadt kenne ich nicht, die würde ich mir gerne anschauen und dann wird man durch Industriegebiete geleitet.

Ich wohne jetzt ein Jahr hier und habe den Eindruck, die Plätze, die ich eh gerne aufsuche, die Altenburg, die Altstadt, am Kanal, die sind auch abgedeckt. Ich würde es auch jedem Touristen empfehlen: einmal den Weltkulturerbelauf. Ich mache es auch so, wenn Freunde kommen. Dann hat man alles gesehen.



Ist es denn schwierig, den Kindern diesen Laufspaß zu vermitteln? Das ist ja eher ein Erwachsenensport.

Das habe ich auch erst gedacht. Ich bin so rangegangen, wie an ein normales Training: erstmal Aufwärmen, dann Kraftübungen, Sprint und dann noch ein Spiel. Das haben wir zwei, drei Mal gemacht, dann habe ich gefragt, worauf habt ihr jetzt Lust? Und ich dachte, die sagen: Wir machen das Spiel! Aber für die war klar, wir müssen uns erst aufwärmen. Es ist einfach mit sehr viel Spaß verbunden und für die Kinder zu einem festen Bestandteil geworden. Wir werden auch kindergartenintern nochmal eine Veranstaltung machen, damit das erhalten bleibt.



Stehen für dich jetzt noch größere Sportevents an in diesem Jahr?

Ich habe jetzt schon eine Menge Kilometer drauf. Es ging im Januar los, 50 Kilometer in Rottgau, dann kam der Coburger Winterlauf, Obermain-Marathon, jetzt 200 Kilometer Rad und ein Marathon noch drauf, jetzt der WKEL. Dann kommt das Kick-off-Wochenende in Roth, aber das ist eher Training. Dann werde ich noch etwas Längeres mit der Laufgruppe vom Triathlonverein machen und der letzte Event für mich ist dann der Rennsteiglauf im Mai. Das größere Ziel ist, mich jetzt nirgendwo mehr anzumelden. Weil jetzt einfach Platz für Neues ist. Ich weiß aber nicht, ob ich das durchhalte.



Auf unbestimmte Zeit oder bis irgendwann?

Erstmal auf unbestimmte Zeit. Das Leben hat halt noch so viele andere Sachen. Wir möchten im Sommer ins Surfcamp fahren, mit dem Rad den Isarradweg, Wandern auf Korfu ... Es gibt so viele andere Dinge, wo ich nicht mehr auf Wettkampf machen muss. Eigentlich sollte das schon letztes Jahr mit Berlin abgehakt sein. Jetzt habe ich aber im Verein eine gute Lauffreundin gefunden, die Silke, mit der ich im Oktober ihren ersten Marathon bestritten habe. Mit ihr möchte gerne noch den Rennsteig zusammen laufen. Da macht es mir noch Spaß, sie zu begleiten. Und darauf muss ich mich natürlich auch vorbereiten.



Wie trainierst du?

Jetzt bin ich schon am Abgewöhnen. Früher war es schon drei Mal die Woche zwischen zehn und 15 Kilometer und am Wochenende einmal zwischen 30 und 40. Durch den Verein kann ich das ein bisschen entzerren. Ich fahre, wenn es geht, jeden Tag mit dem Rad nach Frensdorf und zurück, dann noch weiter in die Fahrschule, das sind nochmal zehn Kilometer. Da kriegt man am Tag schon 60 Kilometer zusammen. Mittwoch ist Lauftraining, Donnerstag Schwimmen, Freitag Spinning, Samstag nochmal Schwimmen, dazwischen nochmal Laufen ... Immer noch ziemlich viel, ich habe mittlerweile aber kein Problem mehr, wenn ich mal ein Training ausfallen lasse. Ich habe früher gedacht, ich muss viel trainieren, damit ich die Leistung bringen kann. Jetzt habe ich gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, ich habe die Grundlagenausdauer.



Wie oder warum ist der Verein wichtig?

Das war am Anfang vor allem wichtig, weil ich hier noch niemanden kannte. Ich hatte in Stuttgart Arbeitszeiten bis in den späten Abend und gar keine Möglichkeit, am Vereinsleben teilzunehmen. Ich war aber schon immer ein sehr geselliger Mensch und habe dann immer selber irgendwelche Gruppen angeboten. Auf was habt ihr Lust? Inliner? Okay, dann sind wir die Inliner-Gruppe. Ich hatte da aber auch schon einen guten Lauffreund. Das war dann weniger Training, als sich mit jemandem zu treffen, den man mag und quatschen. Und wenn man dann viel zu erzählen hat, muss man lange laufen. Alleine ist es schwierig, sich aufzuraffen. Und ich bin sehr froh, dass ich in dem Verein bin, ich fühle mich da total wohl und habe auch Freundschaften geknüpft.