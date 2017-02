Betrunkener geht in Buttenheim auf seine Freundin los und landet in Ausnüchterungszelle

Für einen 23-jährigen Besucher einer Faschingsveranstaltung in Buttenheim (Landkreis Bamberg) endete die Nacht in einer Ausnüchterungszelle bei der Polizei.



Sonntagfrüh, kurz nach 03.00 Uhr, wollte die 18-jährige Freundin des 23-Jährigen laut Polizei nach Hause gehen und die Veranstaltung verlassen. Da der Freund damit nicht einverstanden war, bedrängte er sie im Außenbereich der Veranstaltung und ging auch tätlich gegen sie vor.



Auf Rufe der Frau wurden andere Faschingsgäste aufmerksam und kamen der 18-Jährigen zu Hilfe.



Da der Angreifer so stark betrunken war, dass er seinen Weg alleine nicht fortsetzen konnte, musste er bei der Polizei ausgenüchtert werden.