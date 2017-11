Betrunken mit dem Rad durch Bamberg: Frau landet im Gebüsch, Mann im Klinikum

Eine betrunkene Radlerin stellte die Polizei gegen 2.15 Uhr in der Kemmerstraße fest. Die 19-Jährige benötigte die komplette Breite des Rad- und Fußwegs, um mit ihrem Fahrrad vorwärts zu kommen, berichtet die Polizei. Kurz bevor die Beamten die Frau kontrollieren konnten, fuhr sie mit dem Fahrrad in ein Gebüsch und stürzte zu Boden. Nach den ersten Überprüfungen wurde bei der jungen Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,16mg/L festgestellt. Darauf folgte dann eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein weiterer betrunkener Fahrradfahrer den Kaulberg stadteinwärts herab. Während seiner Bergfahrt verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Rad und prallte ungebremst gegen eine Schaufensterscheibe. Durch den Aufprall erlitt er eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung. Der junge Mann wurde zur Versorgung seiner Verletzungen ins Klinikum Bamberg gebracht. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.