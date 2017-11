Bamberg: Unbekannter zeigt jungen Frauen sein Glied und begrabscht sie dann

In der Nacht auf Sonntag, gegen 02.30 Uhr, wurden an der Unteren Brücke zwei junge Frauen von einem unbekannten Schwarzafrikaner sexuell belästigt.



Laut Polizei hatte der junge Mann die Frauen zunächst nur angesprochen, als diese ihm zu verstehen gaben, dass sie an ihm nicht interessiert seien, packte er sein Glied aus und zeigte es ihnen.



Als diese schnell davon liefen, folgte der Täter ihnen und grabschte den Zweien mehrfach fest an den Hintern. Als sich andere Passanten einmischten, flüchtete der Täter. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.