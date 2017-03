Bamberg: Schlägerei am ZOB - 16-jährige Helferin geschlagen

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen am Dienstagabend am ZOB in Bamberg wurde ein 25-jähriger Mann zu Boden gezogen und so heftig traktiert, dass er sich Verletzungen im Gesicht und am Kopf zuzog.



Als ihm eine 16-jährige Schülerin zu Hilfe kommen wollte, wurde auch diese von einer Angreiferin auf die Wange geschlagen. Anschließend ergriffen die Täter unverzüglich die Flucht und konnten auch im Laufe der sofort veranlassten Fahndung nicht mehr festgestellt werden.



Da der 25-Jährige sowie die junge Frau nur leicht verletzt wurden, musste keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, zu melden.