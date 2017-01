Bamberg: Mann sticht Ehefrau mit Messer in den Hals - Geflüchteter festgenommen

Mit einem Messer hat vergangene Woche ein Mann seine Ehefrau in Bamberg angegriffen. Daraufhin flüchtete er, teilt die Polizei mit. Er tauchte zunächst. Am Montagmorgen nimmt die Polizei den 40 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Inzwischen befindet er sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.



Mann verletzt Ehefrau mit Stich in den Hals

Am Morgen des 25. Januar hat der 40-Jährige unvermittelt an der Wohnungstür eines Anwesens in der Starkenfeldstraße seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen. Er verletzte sie mit einem Stich in den Hals. Gleich darauf ergriff der Mann die Flucht.



Während sein Opfer mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, fahndete eine große Anzahl Polizisten nach dem Tatverdächtigen. Dieser tauchte zunächst unter, allerdings konnten die Beamten seine Spur aufnehmen und ihn schließlich am Montagmorgen im Bamberger Stadtgebiet festnehmen. Das Fachkommissariat der Kripo Bamberg und die Staatsanwaltschaft führen die umfassenden Ermittlungen. Die Ehefrau konnte nach Polizeiangaben vergangene Woche die Klinik wieder verlassen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Beschuldigten. Anschließend brachten ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt.