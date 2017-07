Bamberg: Mann schlägt 27-Jährigem Glasflasche auf den Kopf

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern in der Fußgängerzone in Bamberg.



Laut Polizei sind der Auseinandersetzung offensichtlich gegenseitige Pöbeleien und Provokationen vorangegangen . Der Streit eskalierte und ein bislang unbekannter Täter schlug einem 27-jährigen Mann aus dem Bamberger Landkreis mit einer Glasflasche auf den Kopf, so dass diese zerbrach.



Der Verletzte, mit ca. 2 Promille alkoholisiert, erlitt dadurch eine blutende Wunde am Kopf und wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Der Täter befand sich in einer fünfköpfigen Gruppe, welche nach der Tat davon gerannt ist.



Der Täter wird von den Zeugen als Mann mit ausländischem Erscheinungsbild beschrieben, der eine Baseballkappe mit Tarnfarbe trug. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 mit der PI Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.